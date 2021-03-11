叫不出防長大名 拜登心智狀態成謎

美國總統拜登八日在白宮提出就職百日藍圖，卻連國防部長奧斯汀的名字都叫不出。（美聯社）

2021/03/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕七十八歲的美國民主黨籍總統拜登八日介紹美國國防部兩名新司令時，竟當眾忘記國防部長奧斯汀大名，改以「將軍」、「管理這個軍事單位的傢伙」等詞代稱，立刻讓「福斯新聞」、「Newsmax」等媒體抓到把柄，讓他競選時即備受質疑的心智與認知問題再度浮上檯面。

名嘴︰ 川普工作到凌晨 拜登早早就睡

力挺前總統川普的脫口秀節目主持人、福斯新聞評論家漢尼提眼見拜登八日又出包，九日指控拜登政府正試圖隱瞞其心智敏銳度「下降」的問題，「美國人應得到答案，他幾乎沒有任何公開活動。他的副總統賀錦麗正獨力扛起與世界領導人做決定的重責大任，那該是三軍統帥的工作。」漢尼提還拿出報導，直指拜登每天早早上床，而川普卻是七十四歲卸任前都還工作到凌晨。

請繼續往下閱讀...

拜登一月廿日上任後，至今還沒單獨開過記者會，白宮發言人莎琪也拒絕給出明確時間表。漢尼提認為「他們擺明在試著拖時間」，「他們絕對知道喬．拜登正和認知苦戰」，「可以勉強靠提詞機讀字」，也呼籲美國民眾共同關切白宮職員「持續把拜登總統藏起來」一事，「我們有權利知道真相」。

前白宮政治顧問︰民主黨人很快就會援引憲法修正案 轟他下台

曾在美國民主黨柯林頓政府旗下做事的前白宮政治顧問莫里斯六日向Newsmax電視表示 ，美國從無總統像拜登一樣，「一開始就不見人影」，拜登目前民調「不好」，選輸他的川普四年前上台頭兩個月滿意度都比他高。他相信民主黨人很快就會援引憲法第廿五條修正案把「喪失履行總統權力和責任能力」的拜登轟下台。

33％美國人 不滿拜登心智敏銳度

根據美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）上月廿二日進行的民意調查，多達卅三％美國人對拜登的心智敏銳度並不滿意，雖也有六十一％表示非常有信心；共和黨選民有半數「一點都不信」拜登心智敏銳，居歷來統計之冠，民主黨選民則將近七成「極度有信心」或「非常相信」拜登具備執行總統職務的認知能力。拜登在競選期間與當選之後，已經出現好幾次念錯或記不清他人姓名的糗事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法