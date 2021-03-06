中國魔爪伸進北極圈 芬蘭拒售地

中國國家主席習近平二○一九年一月十四日在首都北京人民大會歡迎芬蘭總統倪尼斯托到訪。（歐新社檔案照）

2021/03/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕芬蘭政府持有的芬蘭廣播公司（ＹＬＥ）近日揭露，中國極地研究中心（ＰＲＩＣ）曾在二○一八年一月接洽位於芬蘭最北部拉普蘭區的凱米耶爾維機場租售可能性，聲稱計畫做為研究北極氣候和環境的航空基地，但遭芬蘭國防部以國家安全為由拒絕。

北極圈內的凱米耶爾維機場無例行載客航班，飛機跑道僅長一．四公里。ＰＲＩＣ主任張俠、中國國家海洋局極地考察辦公室（ＣＡＡ）政策與規劃處處長徐世傑卻在一八年一月協同駐芬蘭武官率團來訪。凱米耶爾維市當局相信，中方應是為研究北極冰蓋而來，因凱米耶爾維機場適合大型噴射機起降往返北極；惟飛機跑道長度須加長到三公里，費用至少四千萬歐元，而中方代表團當時積極表達願意出錢擴建的立場。

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不過，芬蘭國防部接獲徵詢後立刻表態反對，因它「太接近」歐洲最大火砲練習場「羅瓦耶維」（Rovajärvi）。再者，從該機場出發的航線可窺探北極海及「北方海路」，後者沿俄羅斯海岸線連通太平洋與北冰洋，為世界強權一致覬覦的海上交通線。

芬蘭國防部顧問沙力南近日向ＹＬＥ確認，中方一八年確實有意購買該機場，但此處鄰近戰略要地，因此不太可能賣給外國政府旗下實體；且除了芬蘭法律，現在更受到歐洲聯盟去年十月生效的外國投資法規限制。

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