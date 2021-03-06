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    北京強改選制 吞噬香港民主

    中國國務院總理李克強五日在人大會議開幕式上，強調將厲行「一國兩制、港人治港」原則，但也將遏阻外部勢力干預香港事務。圖為香港街頭大型螢幕轉播李克強談話。（路透）

    中國國務院總理李克強五日在人大會議開幕式上，強調將厲行「一國兩制、港人治港」原則，但也將遏阻外部勢力干預香港事務。圖為香港街頭大型螢幕轉播李克強談話。（路透）

    2021/03/06 05:30

    立法會選舉傳再延後一年

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會第四次會議五日起一連七天舉行，在香港議題上，總理李克強在開幕式強調「一國兩制、港人治港」，尤其將大幅改革香港行政長官（特首）和立法會選舉制度，以建立「有香港特色的新民主制度」，包括擴大特首選舉委員會和立法會議員席次，並安插更多親北京人士。已延至今年九月的立法會大選，據稱也將再度延後一年。

    歐盟警告採額外措施回應

    針對北京強硬改革香港選制，歐盟呼籲北京當局，仔細思考香港選制改革背後的政治和經濟意義，指此舉將削弱香港的自由、政治多元性和民主原則，並警告將採取「額外措施」加以回應。香港中文大學政治系講師蔡子強則直言，香港政治形勢將倒退至一九七○年代，僅壓力團體可生存，主權移交後的民主步伐一筆勾銷。

    紐時：摧毀泛民政治希望

    「紐約時報」則評論，「愛國者治港」注定進一步將權力集中在「香港的中共代理人」手中，摧毀已陷入困境的香港反對派未來的政治希望。曾任立法會民主派議員，現為香港內閣行政會議成員的湯家驊向紐時說，如果北京做得過火，讓反對派無法競選公職，立法會將變成一個「一黨立法機構」。

    李克強重申一國兩制、港人治港

    根據李克強在全國人大會議上發表的政府工作報告，針對香港和澳門，重申貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」方針，並強調須「落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制」，與去年稱「建立健全」法律和執行制度相較，程度更上層樓。值得注意的是，李克強指出「要堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」，為今年全新表述。人民政治協商會議全國委員會主席、中共中央政治局常委汪洋在政協會議上亦表明，支持全面落實「愛國者治港」原則。

    人大副委員長王晨進一步指出，近年「反中亂港」勢力和香港本土激進分離勢力鼓吹「港獨」等主張，透過選舉、立法會和區議會或利用公職人員身分進行活動，包括民主派為立法會選舉自行舉辦的「初選」，極力癱瘓議會運作，因此大會將建立一套「符合香港實際情況、有香港特色的新民主選舉制度」。他又批評外國和境外勢力—包括駐港領事機構和非政府組織—公然干預香港事務，「制裁」中央官員，因此必須確保「愛國者為主體的港人治港」。

    確保「愛國」港人治港

    香港特首林鄭月娥指出，港府完全尊重中央主導權，也必全力以赴，協助人大常委會修訂相關選制改革。「民主建港協進聯盟」（民建聯）等香港建制政黨也紛表態支持選制改革。

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