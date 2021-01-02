剔除挺川幹員 美秘勤局「換血」

美國秘勤局正在為新總統調整貼身維安幹員的人事，將讓過去曾保護過總統當選人拜登的幹員回鍋，以及撤下被視為親川普總統的幹員。圖為秘勤局幹員去年十一月三日大選投票日當天保護拜登下車。（美聯社）

2021/01/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華盛頓郵報引述兩名知情人士的話報導，職司美國總統維安的秘勤局正在調整負責保護總統當選人拜登的維安小組成員，部分在拜登過去擔任副總統時曾負責保護他的隨扈將回鍋，至於在川普總統任內高升的挺川幹員則會被調離總統維安第一線。

根據了解，秘勤局打算安排過去曾保護過拜登、拜登本人也熟悉的貼身隨扈，加入保護拜登及其家人的秘勤維安小組。一名不具名的前秘勤局主管說，安排熟面孔讓新總統覺得放心是很聰明的做法，因為新總統認識與信賴這些幹員，而這些幹員也知道新總統的行事作風。

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此外，知情人士還透露，總統秘勤維安小組前任組長、副白宮幕僚長奧納托將在拜登上台後離開白宮，預定回到秘勤局內，出任訓練中心助理主任。此一新職雖然光鮮，但明顯被摒除於總統貼身隨扈之外，據信此一調整應與奧納托被視為川普人馬有關。奧納托曾在去年六月負責安排川普到白宮附近的教堂外持聖經拍照，還為此驅離和平示威者進而引發爭議；此外，他也奉川普之命在疫情期間於全美各地安排多場被批導致病毒擴散的大型集會。

秘勤局向來會因應新總統上台而調整總統貼身隨扈人事，其目的在於提升新總統對身邊秘勤局幹員的信任與自在，但目前的時間點稍嫌敏感，因為川普堅稱敗選肇因於選舉舞弊，以及有部分秘勤局人員挨批是川粉，例如曾有總統隨扈要求同僚隨總統出訪時勿戴口罩，只因為川普覺得戴口罩是示弱。

針對華郵的報導，秘勤局拒絕評論。其發言人強調，秘勤局是非政治機構，幹員一向忠實執行自己的非政治任務。

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