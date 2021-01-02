千人計畫吸收44學者 日亡羊補牢

日本首相菅義偉去年十月做出破天荒決定，未任命政府智庫「日本學術會議」推薦的六人成為會員，遭外界嚴厲批評為侵害學術自由。圖為去年十月六日民眾聚集在東京的首相官邸前抗議。（美聯社檔案照）

2021/01/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本讀賣新聞一日報導，中國的「千人計畫」已滲透到日本，該報調查至少有四十四名日本學者參加，其中有部分學者甚至領了日本政府高額的研究補助金後，任教於中國軍方系統的大學。日本政府將加強管制，預定於今年內提出指導方針，規定學者參與外國政府計畫或接受資金時必須申報，防止重要的安保技術和情報流出。

加強管制 今年提指導方針

中國招聘歐美等外國高科技人才的「千人計畫」，從二○○八年實施後，至一八年已有七千多名外國研究人員參加，但近年被抓包這是中國竊取歐美智慧財產權的一種手法，具有戰略動機，美國已加強管制。

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日政府智庫也疑遭滲透

日本政府智庫「日本學術會議」去年發生首相拒絕任命部分成員風波後，國內也傳出該智庫成員參加中國千人計畫，由於「日本學術會議」為內閣府的特別機關，智庫成員忠誠度以及中國千人計畫滲透日本的情況也被提出討論。

讀賣的調查中，全國有廿四名學者承認參加千人計畫或曾接受表揚。四十四名學者中，有十三人在過去十年內曾接受日本「科學研究費補助計畫」，每人領到的補助金均超過一億日圓。當中還有多名為東京大學、京都大學等國立大學的退休教授，主要研究領域為機器人、人工智慧（AI）等與軍事直接連結的項目，物理學、數學、化學等國家科技基礎領域的學者也不在少數。

五年兩億日圓 中國重金誘才

報導指出，日本學者參加的理由，主要是認為千人計畫保證提供高額的研究費，研究環境也較日本更具魅力。二○一○年受邀到軍方所屬「北京航空航天大學」任教的日本男性學者表示，千人計畫提供五年兩億日圓的研究費，外加中國科技研究費四千八百萬日圓。這名學者的研究室有十名中國學生，同時還與日本任教大學共同研究，每年有一半的時間待在中國，任期屆滿後還可以留在北京航空航天大學繼續研究。中國開出優惠條件，研究費多到用不完。

目前確認有八人在中國軍方系統的「國防七校」擔任研究人員，其中還有五人曾為「日本學術會議」的前會員或準會員。報導指出，中國國家戰略採「軍民融合」，日本政府擔心，一旦可轉用於軍事目的的民間尖端技術流入中國，將威脅日本安全。調查中也顯示，有四名日本學者被吸收進入「國防七校」武器科學最高研究機關、北京理工大學的「機器人研究中心」。另外有四人在北京航空航天大學，該大學疑因開發大規模毀滅性武器的飛彈，被日本經濟產業省列入貨物或技術輸出必先取得許可的「外國人使用者名單」。

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