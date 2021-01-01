武肺吹哨週年 美國安會推文悼李文亮

武漢市中心醫院醫師李文亮，被視為武漢肺炎疫情的「吹哨者」。圖為去年二月美國加州大學洛杉磯分校外，有中國學生和支持他的人設悼念區，擺放鮮花等為他染疫身亡默哀。（法新社檔案照）

2021/01/01 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家安全會議（ＮＳＣ）去年十二月卅日推文悼念就武漢肺炎疫情率先向外界發出警告的已故武漢醫生李文亮，並附上美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年五月間於中國「五四運動」一○一週年的演說。博明當時形容李文亮為「五四精神」的繼承人。

罹患武漢肺炎過世的中國華中科大同濟醫學院附屬武漢中心醫院眼科醫師李文亮，二○一九年十二月卅日在其中國社群媒體「微信」群組中警告，他看到一份檢測報告，「武漢華南海鮮批發市場」有病人確診嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）。他當時雖不知這是一種新型冠狀病毒，但當天仍被視為他向世人「吹哨」示警的日子。

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李文亮在微信向其友人和醫護同事提醒後，二○二○年一月三日因被控「在網路發布不實言論」而遭武漢警方訓誡。同年二月一日，他宣布自己確診，隨即於二月七日過世。武漢所在的湖北省省政府四月間評定他為「烈士」。

博明在前述演說中提到，五四的繼承人就是「有公民意識的中國人」，表現在其所做大大小小的英勇行為上，而李醫師就是這樣的人。美國國務院去年十二月廿九日在其譴責中國對公民記者張展遭判四年有期徒刑的聲明中，也提到中共打從一開始就對武漢爆發新冠病毒的消息採取箝制與操縱手段，粗暴壓制李醫師等勇於講真話的人的聲音。

李文亮過世後，其在中國社群媒體「微博」的個人主頁時間雖停留在二○二○年二月一日，但網友的留言從未間斷。紐約時報曾形容，他的微博儼然變成中國的「哭牆」，乃「安放人們良心之地」。去年十二月卅日，再有大批網友前往留言悼念李文亮，有網友寫說，「當李文亮死去，張展被判刑…權力、才是真正的，唯一的病毒」。

美國國家安全會議二○二○年十二月三十日推文悼念武漢肺炎「吹哨者」李文亮醫師，還附上美國副國安顧問博明五月間探討中國「五四運動」影響的演說內容，讚許有公民意識的李文亮就是五四的繼承人。（取自推特）

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