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    愛琴海6.6強震 土耳其近20棟樓倒塌

    愛琴海地區30日強震。救難人員在土耳其第三大城伊茲米爾市倒塌的大樓中搜救生還者。（路透）

    愛琴海地區30日強震。救難人員在土耳其第三大城伊茲米爾市倒塌的大樓中搜救生還者。（路透）

    2020/10/31 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐洲愛琴海地區卅日下午二時五十一分（台灣同日晚間七時五十一分），遭芮氏規模六．六的強震襲擊，希臘東部和土耳其西部為主要影響地區，包括引發小型海嘯侵襲土耳其第三大城、人口四五○萬的伊茲米爾市，並造成當地多棟建築物倒塌，至截稿累計六死、逾二○二人傷。

    屬淺層地震 至少6死202傷

    土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，此次地震規模六．六，震源深度僅十六．五四公里，屬於淺層地震，但美國地質調查所（USGS）測得規模為七．○，深度十公里，震央位於土耳其西南部伊茲米爾省（Izmir）塞費里希薩爾（Seferihisar）以西，以及希臘薩摩斯島（Samos）卡羅維西港以北的外海，土國東部伊斯坦堡也感受到震動。

    土國內政部表示，伊茲米爾市的波爾諾瓦（Bornova）等繁華地區通報六棟建築物倒塌，已知六人死亡、逾二○二人受傷，至於其他省份則未傳出傷亡；美國有線電視新聞網土耳其頻道報導，伊茲米爾市已接獲近二十起建物倒塌通報，且遭到小型海嘯侵襲，街道出現淹水災情。

    土國第3大城 小海嘯侵襲

    希臘薩摩斯島同樣遭遇強烈搖晃及小型海嘯，希臘公共廣播電台（ERT）引述代理市長說法，指當地情況一片混亂，部份牆壁傾頹，許多建物都被毀壞，機場也暫時關閉，暫知至少八人受傷。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）已致電土耳其總統艾多根表達慰問。

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