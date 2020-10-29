勝選方程式 川普強攻內華達州

美國第一夫人梅蘭妮亞廿七日在關鍵搖擺州賓州，為爭取連任的總統夫婿川普站台。這是梅蘭妮亞確診武漢肺炎康復後首度獨挑大梁，她大讚川普是為人民打拼的「鬥士」。（法新社）

2020/10/29 05:30

四年前希拉蕊僅以2.5百分點該州險勝

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統選舉倒數六天，代表共和黨的現任總統川普與民主黨候選人拜登陣營搶攻關鍵州，川普與拜登的選舉搭檔賀錦麗，先後到內華達、亞利桑那州挖對方票倉；同時，拜登在投票日將屆的此刻，造勢演說已開始將目光投向「後川普時代」的願景，川普仍持續窮追猛打郵寄投票弊端、繼續淡化新型冠狀病毒疫情嚴重性，試圖激發出基本盤，並且為計票結果可能爆爭議鋪路。

川普廿七日連掃密西根、威斯康辛和內布拉斯加州，再批民主黨的防疫封鎖措施。他廿八日在亞利桑那州一連兩場造勢，但著眼內華達州支持者。由於九月內華達造勢會場因違反防疫規定被罰款，這次川普不打算限制造勢現場人數，特地選在位於州界的布爾海德市，以便向隔著科羅拉多河相望的內華達支持者喊話，同日另在鳳凰城郊區豐年市造勢。

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內華達州自二○○四年以來，就沒支持過共和黨總統候選人，四年前，民主黨的希拉蕊僅以二．五個百分點在該州稱勝，因此這次被川普視為勝選方程式的一環。川普也須鞏固好亞利桑那州，該州自一九九六年起堅定支持共和黨，但四年前川普也只贏三．五％，「路透／易普索」至廿一日止的民調顯示，拜登以三個百分點些微領先。

雙方互挖對手票倉 拜登再批川普防疫

民主黨副總統候選人賀錦麗廿七日先到內華達州固票，廿八日再到亞利桑那州挖共和黨票倉。拜登廿七日在選情愈加膠著的喬治亞州連跑兩場，批評川普防疫無章，廿八日回到家鄉德拉瓦州威明頓市，發表醫療政策演說。

根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」彙整數據，已有超過七千萬名選民提前投票，不僅創下紀錄，也超過二○一六年大選投票人數的一半。其中超過四六八○萬張郵寄投票，可能無法在投票日當天計算完成，為計票爭議埋下伏筆。

一再批評郵寄投票存有弊端的川普，廿七日表示，若要花額外的時間計算郵寄選票，會「非常不恰當，我也不認為這符合我國法律規定」。紐約時報調查指出，五十州當中，僅八州選務官員預期能在投票日隔天中午前，完成九十八％的選票計票。

學者︰拜登領先民調 樣本代表性不足

俄亥俄州伍德郡共和黨主席耶庫波斯基（Jonathan Jakubowski）和亞利桑那州立大學凱瑞商學院研究助理教授馬克里迪斯（Christos Makridis）投書國會山報（The Hill），認為川普正邁向勝選，而且是大勝。文中指出，儘管絕大多數民調都顯示拜登領先，但這些民調存有提問方式預設立場、樣本代表性不足，以及當前週期的新聞內容可能左右選民態度等三大問題，認為民調不可盡信。

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