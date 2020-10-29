美媒︰生意夥伴失蹤 杭特提及「中國情報頭子」

香港民政事務局前局長、華信能源旗下「中華能源基金會」常務副主席兼秘書長何志平，二○一五年在香港接受訪問。 （美聯社檔案照）

2020/10/29 05:30

香港前高官何志平 曾在美行賄洗錢判刑

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國右派媒體「國家脈動」（National Pulse）廿七日獨家披露一段據稱是民主黨總統候選人拜登之子、杭特‧拜登的錄音，當中他抱怨其中國生意夥伴、「華信能源」（CEFC China Energy Co.）董事長葉簡明失蹤時，曾提到香港民政事務局前局長何志平（見圖，美聯社檔案照），並以「中國情報頭子」稱之。

這篇報導指出，該段被標記為「最真實猛料」的錄音中，杭特說，「接到我父親來電告知，紐約時報打來找我，但是我的老搭檔艾瑞克（Eric）接的電話，因為我父親一直要記者去找艾瑞克—這傢伙真的不知道害我害了多久。我還接到另一名紐約時報記者的電話，詢問有關我代表何志平（Patrick Ho）一事，這位他╳的中國情報頭子，和我那位現在身價三二三○億美元、現在卻搞失蹤的夥伴創辦了這家公司。這位全世界最有錢的人現在失蹤了，我最近一次見到他是在他五八○○萬美元的公寓，正在談一筆四十億美元的生意，要打造全世界最大的液化天然氣港口」。

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何志平在美被抓時 第一時間聯絡拜登的弟弟

何志平為香港民政事務局前局長，卸任後出任華信能源旗下「中華能源基金會」常務副主席兼秘書長，主席為葉簡明。他因涉嫌為華信能源行賄非洲國家政府高官，以取得當地石油生意，二○一七年於美國紐約被依違反「反海外賄賂法」行賄、洗錢等罪名逮捕、起訴，一九年遭判刑三年，今年六月被驅逐返回香港。

據稱，何志平在紐約被抓時，第一時間聯絡拜登的弟弟、杭特的叔叔吉姆（Jim Biden）；吉姆曾說，他認為何志平是要找杭特。「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）指出，杭特同意擔任何志平的法律代表，做為與葉簡明敲定一樁天然氣生意的條件。

杭特在「國家脈動」披露的這段錄音中，還抱怨生意上的老夥伴亞契（Devon Archer），「我接到紐約南區檢察官親自來電，我生意上的好朋友德文，沒先告知我，就把我和我爸指定為一樁刑事案件的證人」。

「國家脈動」報導指出，這段錄音打破主流媒體宣稱杭特筆電披露的種種內幕是「假的」，以及杭特或其父親拜登都與刑事調查或與中共的生意往來無關之說法。

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