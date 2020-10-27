經濟學人頻洗白華為 美媒︰隱匿雙方近10年商業往來

《經濟學人》雜誌經常在報導中協助中國華為公司打造正面形象，卻隱匿雙方近十年的合作關係。（取自經濟學人官網）

2020/10/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）廿六日披露，英國極具影響力的《經濟學人》（The Economist）雜誌，在中國電信巨擘「華為」因與中國政府關係密切，而面臨西方各國審視時，經常在報導中協助打造華為正面形象，並建議華為如何應對各國質疑，卻始終沒有公開雙方將近十年、利益豐碩的商業關係。

據報導，華為二○一二年起開始委託經濟學人旗下「經濟學人智庫」（EIU），協助推進其企業政策，並轉移西方國家對其網路安全的疑慮等。當年八月四日發行的刊物中，經濟學人就以「誰在害怕華為？」（Who’s afraid of Huawei?）為封面故事，指稱華為崛起引發網路滲透疑慮，但各國不應以科技民族主義加以回應。

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指導華為應對西方國家疑慮

當美國、日本、澳洲、英國等主要民主國家，近年全面禁止或加強限制華為參與國內第五代行動通訊技術（5G）建設時，EIU也襄助華為展開反擊，多次建議華為如何處理西方國家的疑慮，包括華為應多舉辦全球公共論壇，提升企業形象，主動參與制定網路安全標準。更重要的是，經濟學人也指派編輯參與活動主持，讓這些論壇更易被認可。

此外，華為也利用經濟學人的全球聲望，投放大量紙本和數位廣告，試圖洗白其與中國政府之間的模糊關係，並將自己塑造成世界主義的倡導者。最近一次就在今年九月，由華為出資的影片廣告中，談及武漢肺炎對全球化的衝擊。

不僅如此，在一二至一八年間，經濟學人至少發表七篇由華為贊助的報導，其中大多有關世界各地寬頻網路現狀的分析，進一步凸顯華為在促使各國結束保護政策、投資發展寬頻網路上功不可沒。例如，在華為支持下，EIU曾於一二年針對英國寬頻網路未來發展提出若干建議，華為隨後將此宣傳成「（建議）獲英國政府考慮採納」。

美國智庫「傳統基金會」外交政策專家賈迪納（Nile Gardiner）指出，經濟學人與華為的關係，僅是華為影響英國和歐洲輿論的一環，「某些歐洲媒體和企業竟選擇與中國共產黨控制的企業合作，非常令人失望。」

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