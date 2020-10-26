拜登失言連發 批川粉「傻蛋」

拜登與副手賀錦麗。（路透檔案照）

2020/10/26 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登廿四日前往賓夕法尼亞州巴克斯郡舉辦「免下車」造勢活動，聚集許多駕車前來的民主黨支持者，但也有不少川普支持者駕駛貨卡與休旅車、帶著美國國旗及競選旗幟在會場外聚集叫陣，拜登直接點名他們是「傻蛋」（chumps）。

脫口創造「最大選民詐騙組織」

拜登在演說時表示，他會為了那些不支持他的人努力工作，「包括那些在外面拿著喇叭的傻蛋」，顯然是指場外的川普支持者，後來又接著說：「我們不會做那些場外拿著麥克風的傻蛋做的事，那些挺川仔」。這並不是拜登第一次出言批評川普支持者，早在今年四月的一場募款活動中，拜登就痛批川普支持者「喜歡」川普「從事政治分化」。

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拜登廿四日也接受「播客」（Podcast）節目「Pod Save America」訪問，前歐巴馬政府幕僚、主持人菲佛（Dan Pfeiffer）詢問拜登，想與尚未投票或沒有計畫投票的選民說什麼時，拜登竟說，他們創造了「美國政治史上最廣泛與包容的選民詐騙組織」（voter fraud organization），批評川普試圖透過暗示選民的選票不會被計算，鼓勵選民不去投票，但民主黨要挑戰這件事，倘若有夠多的選民投票，將會壓垮這個系統。

節目結束前，菲佛與拜登都未就「選民詐騙組織」一詞更正，也不清楚拜登影射的是什麼組織，但白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）已經迫不及待地推文指出，「拜登承認選民詐騙」。

忘了身在何處 賀錦麗出糗

另一方面，拜登的副手賀錦麗廿四日在俄亥俄州克里夫蘭造勢，在對支持者高喊「嘿，克里夫蘭，我是賀錦麗」之前，竟悄悄詢問身旁的幕僚：「我們是在克里夫蘭嗎？」賀錦麗出糗的影片在社群媒體上被廣為轉發，川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）也分享這段影片。此外，賀錦麗在演說中將美國武漢肺炎死亡人數誤稱為「超過二．二億」，實際上是約廿二．四萬人。

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