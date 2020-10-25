蘇丹以色列建交 川普預告還有5國

爭取下月連任的美國共和黨籍總統川普，廿三日在白宮與蘇丹總理哈姆杜克（右，法新社）及以色列總理納坦雅胡（左）通話，宣布蘇以關係正常化。（美聯社）

2020/10/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普繼八、九月分別牽成阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列達成和平協議，廿三日再宣布蘇丹也與以國邁入關係正常化。此舉充分討好支持親以政策的福音派基督徒，有利川普爭取連任。川普還不忘在與以國總理納坦雅胡通話時，酸了一下民主黨總統候選人拜登，質疑「愛睏喬」絕對做不到；但政壇經驗老練的納坦雅胡在美國大選前敏感時刻，選擇當個不沾鍋，讓川普當場垮臉。

川普提問酸拜登 納坦雅胡當不沾鍋

蘇丹人民支持的過渡政府領袖，廿三日與納坦雅胡透過電話與白宮記者共同證實此事，川普當場聲稱還有至少五個阿拉伯國家打算跟進。接著他話鋒一轉，突然隔空問納坦雅胡：「你覺得『愛睏喬』可能達成這筆交易嗎？」川普斬釘截鐵自問自答「我不覺得」。納坦雅胡支吾迂迴回應「總統先生」：「哦…我能告訴您，我們感謝美國協助推動和平的任何人，且我們感謝您一直以來的大力作為。」據華盛頓郵報報導，納坦雅胡此言讓川普的臉在電話另一頭立刻垮了下來。

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蘇丹被移出支持恐怖主義國家名單

反對以色列一九四八年建國「佔領」阿拉伯土地的蘇丹，去年才把掌權卅年的獨裁者巴席爾趕下台。它原在美國「支持恐怖主義的國家」名單上，一九九三年起受美方制裁，與頭號「支恐國家」伊朗交好；但川普宣布蘇以關係正常化前，已先將之除名。蘇丹坦承美方此舉將對蘇丹政治、經濟、對外關係產生「深遠影響」，但該國人民僅十三％同意與以國關係正常化，高達七十九％反對。

川普不忘酸競選對手拜登沒能力幫助以色列，不料納坦雅胡沒有正面回應，僅說感謝任何協助推動和平的人。（美聯社）

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