拜登見葉簡明 再爆人證物證

紐約郵報將鮑布林斯基稱為「吹哨者」，指控拜登「說謊」，他其實對其子杭特與中國企業的商業交易知情，並實際參與。（取自網路）

2020/10/24 05:30

開記者會控拜登家族說謊

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國福斯新聞廿二日指稱，根據其取得的手機簡訊，自稱曾是民主黨總統候選人拜登次子杭特事業夥伴的鮑布林斯基，二○一七年五月二日曾居間安排拜登本人、杭特及其叔叔吉姆（Jim Biden），與中國企業「華信能源」董事長葉簡明見面。而從簡訊看來，似乎有過這場引見。這跟前副總統拜登此前聲稱從未涉入杭特商業交易的說法不符。鮑布林斯基因此指控拜登「說謊」，以及拜登家族企圖對外隱瞞其政商活動。

據報導，這些簡訊與紐約郵報此前爆料據稱是杭特筆電或硬碟儲存他和烏克蘭、中國政商往來的電子郵件無關。退役美國海軍上尉鮑布林斯基為前「華鷹控股」（SinoHawk Holdings）執行長，他宣稱，該控股公司乃葉簡明與吉姆、杭特這兩名拜登家族成員間的合資公司。

請繼續往下閱讀...

會面人員 還有杭特叔叔

受川普邀請出席辯論會的鮑布林斯基，則在辯論會舉行前，親自召開記者會並展示三支手機，聲稱手機裡二○一五至一八年的通訊證據，可證實福斯新聞及近日紐約郵報的報導。鮑布林斯基說，他那天晚上與拜登見面約一小時，談了拜登家族史、拜登家族和中國人士的商業計畫。拜登顯然跟那些人士很熟，至少是層級很高的。鮑還說，他十八日被也涉入此事的某人警告，一旦他公諸於世，「這些資料會把我們全都葬送」。但他不願意透露更多通訊內容，強調廿三日會和聯邦參議院國土安全委員會的共和黨議員會面，以及把三支手機交給聯邦調查局（FBI）做為證物。

根據福斯新聞掌握的簡訊內容，鮑布林斯基傳簡訊給杭特說，「請告知我們，是否要和你叔叔及父親提早吃晚餐」，「文件翻譯，你想要簡體或正體中文」。杭特回覆，「晚餐還不確定，（看）中國的法律文件到底最常用什麼」。鮑回答，他會用正體中文。杭特再傳訊表示，「我爸十一點前不在家，我與吉姆十點在他入住的比佛利希爾頓飯店（Beverly Hilton）見面」。

資料公開「會把我們全都葬送」

鮑布林斯基當晚十一點四十分傳簡訊給吉姆，「很高興認識你，以及花了些時間聚聚。請謝謝喬（拜登的名字）撥冗，很高興跟他談話」。翌日一早，鮑再傳訊給吉姆：「請告知今天上午的安排，我沒有進入『梅肯』的證件，所以想確定讓我進去不會有問題，今天上午我們應該在哪見面？」梅肯指加州「梅肯研究院」（Milken Institute），二○一七年五月三日，拜登在該會議上發表演說。

但據華爾街日報報導，華鷹控股是在拜登卸任副總統後、參選總統前的一七年設立，知情人士指出，它未曾從華信能源獲得資金或完成任何交易。該報檢閱的公司紀錄顯示，拜登在其中沒有任何角色。拜登發言人貝茨亦表示，已公布追溯至一六年的退稅紀錄，並未顯示有任何國外款項。

鮑布林斯基提到，杭特所稱的「董事長」（chairman）就是他父親，亦即拜登。 （取自網路）

鮑布林斯基留存的手機簡訊紀錄顯示，和他傳訊的人士要他別提到喬（Joe，拜登的名字也是喬）有涉入，因為「他們」很「多疑」。 （取自網路）

被紐約郵報稱為「吹哨者」的鮑布林斯基，自稱是拜登次子杭特前合夥人，22日現身美國總統候選人辯論會場，開記者會展示做為爆料證據的手機簡訊紀錄，指控拜登家族說謊。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法