杭特中國生意 拜登抽1成

紐約郵報廿二日再度追擊拜登之子杭特涉及的「電郵門」風暴，刊登自稱曾為杭特事業夥伴的鮑布林斯基的聲明，證實日前公開的二○一七年五月十三日電子郵件是真的，且拜登就是信中的「大人物」。 （翻攝自紐約郵報網站）

2020/10/23 05:30

「電郵是真的」 杭特前合夥人證實

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕民主黨總統候選人拜登的次子杭特，與中國事業夥伴往來的電子郵件日前被紐約郵報公開，信中指出杭特收了中國企業「華信能源」的錢，拜登疑似也有涉入。自稱曾為杭特事業夥伴的「Sinohawk Holdings」執行長鮑布林斯基（Tony Bobulinski），廿二日發表聲明，證實日前公開的二○一七年五月十三日電子郵件是真的，他就是其中一名收件人，而信中提到的「大人物」（the Big Guy），正是美國前副總統、民主黨總統候選人拜登，且拜登對杭特與中國的交易知情。

電郵提到的大人物 就是拜登

鮑布林斯基表示，他出生於軍人世家，曾在海軍服役四年，退伍後擔任機構投資人，在世界各地進行投資，之後透過J2cR諮詢公司的吉立爾（James Gilliar）與杭特介紹，進入「Sinohawk Holdings」擔任執行長，為華信能源主席葉簡明與拜登家族間業務的合作夥伴。

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紐約郵報日前公開的電郵內容指出，「Ｈ」將會得到廿％的股份，「大人物」則將會拿到十％。鮑布林斯基透露，杭特通常都稱父親為「大人物」或「我的董事長」（my Chairman），而信中提到的JB，則是拜登的手足吉姆（Jim Biden）。

對於拜登否認曾與杭特談及他的事業，鮑布林斯基則說，「這絕對不是真話」，他親眼目睹拜登的確曾和杭特討論過與華信能源的交易，因為這不只是杭特的事業，「他們曾說，他們正在將拜登家族的名號與財產推入風險中」。

拜登家族暗地拿中國數百萬美元

鮑布林斯基也說，他很清楚中國不會真的專注於金融上的投資報酬率，而是著眼於政治與影響力的投資。當他發現杭特打算把公司當成小豬撲滿，並且準備從中國人哪裡收到錢後就把錢全部取走，他立刻採取行動，欲防止此事發生，但直到共和黨籍參議員強生（Ron Johnson）上月底公布了八十七頁報告，他才知道曾向他承諾不會拿錢的拜登家族，居然背著他，從中國手中拿了數百萬美元，讓他相當吃驚。

生意往來相關證據 將提交參院

鮑布林斯基在聲明中強調，自己不是政治人，過去幾次的競選捐款也都是捐給民主黨，如果媒體與科技巨頭過去幾週認真盡責，他也不用發表此一聲明，他更不容許自己的家族名字與充斥媒體的俄羅斯不實訊息、謊言和錯誤陳述產生關聯，因為美國是最偉大的國家，所以他決定陳述事實。鮑布林斯基說，在收到參議院國土安全暨政府事務委員會與財政委員會的要求後，將把他與拜登家族、任何外國企業與個人生意往來的相關證據交給這兩個委員會。

鮑布林斯基曾在海軍服役四年，退伍後進入「Sinohawk Holdings」擔任執行長，為拜登家族的合作夥伴。 （取自網路）

紐約郵報廿二日再度追擊拜登之子杭特涉及的「電郵門」風暴，刊登自稱曾為杭特事業夥伴的鮑布林斯基的聲明，證實日前公開的二○一七年五月十三日電子郵件是真的，且拜登就是信中的「大人物」。（取自網路）

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