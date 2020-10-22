為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「贏對地方」川拜關鍵9州廝殺

    美國大選關鍵九州

    美國大選關鍵九州

    2020/10/22 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕今年美國總統選舉中，民主黨候選人拜登強打穩健牌，凸顯對手、現任總統川普的執政失敗，在選民心目中的好感度不僅勝過川普、甚至優於四年前被川普逆轉的候選人希拉蕊。不過，由於美國總統選舉採用「選舉人團」的間接選舉制度，候選人勝選繫於選舉人票數，川普二○一六年因「贏對地方」，即使輸了普選，還是入主白宮。「福斯新聞」廿一日報導認為，今年的勝負將取決於九個州的一百四十一張選舉人票數。

    佛州是最大的總統選舉傳統戰場，握有廿九張選舉人票，廿年前共和黨候選人布希與民主黨候選人高爾的對決，就取決於佛州重新計票結果；二○○四年，布希以五個百分點之差，再次贏得佛州連任。○八年、一二年佛州轉向民主黨，四年後又轉回支持共和黨的川普。

    「贏了佛州 選舉就結束了」

    目前拜登在該州近期民調平均以個位數微幅領先川普，兩陣營都在搶攻這個陽光之州。拜登日前向佛州選民喊話，「在佛州這裡，你們能決定這次選舉結果。我們贏了佛州，選舉就結束了。」

    亞利桑那州是支持共和黨的紅州，近六十八年來，僅一九九六年被民主黨的柯林頓攻下。四年前，川普在此只贏三個百分點，近期民調顯示，拜登僅以個位數差距占上風。

    北卡羅來納州也多半投給共和黨的總統候選人，近十年僅二○○八年被歐巴馬以不到一個百分點的差距翻盤。四年前，川普在該州開低走高，以三．六個百分點差距擊敗希拉蕊。

    分別擁有廿、十張選舉人票的賓州和威斯康辛州，四年前被川普打破「藍牆」險勝，目前民調也是拜登些微領先。

    上回川普俄州狂勝 拜登強攻

    俄亥俄州決定了二○○四年布希贏得連任，但在○八、一二年倒向民主黨，一六年被川普橫掃，搶下十八張選舉人票，並寫下該州將近卅年來總統選舉得票率差距最大紀錄。俄州和愛荷華州一樣，這次大選起跑階段還不被認為是戰場州，但在拜登陣營猛攻下，目前兩人在俄州平手，愛州是拜登微幅領先。

    喬治亞州握有十六張選舉人票，最近一次總統選舉被民主黨拿下是一九九二年柯林頓勝選；不過四年前，川普在此僅以五個百分點勝出，這次他力圖繼續保住這個傳統「紅州」。

    密西根州在近七次總統選舉中，六次投給民主黨，僅四年前投給共和黨的川普。川普目前在該州白人勞工階級選民支持度不比四年前水準，希望激發非裔選民投票，拉抬勝選機率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    預告「電郵門」 朱利安尼：大選前10天公布拜登家族醜聞
    2020/10/21 06:09

    預告「電郵門」 朱利安尼：大選前10天公布拜登家族醜聞

    美媒：拜登女婿涉入武肺醫療 吹捧中國是抗疫表率
    2020/10/21 06:38

    美媒：拜登女婿涉入武肺醫療 吹捧中國是抗疫表率

    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約
    2020/10/21 06:05

    川普選前端外交戰果 美俄即將達成凍結核彈頭、延長限武條約

    下世紀恐撞地球小行星 NASA探測器成功著陸採樣
    2020/10/21 10:26

    下世紀恐撞地球小行星 NASA探測器成功著陸採樣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播