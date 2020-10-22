「贏對地方」川拜關鍵9州廝殺

美國大選關鍵九州

2020/10/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕今年美國總統選舉中，民主黨候選人拜登強打穩健牌，凸顯對手、現任總統川普的執政失敗，在選民心目中的好感度不僅勝過川普、甚至優於四年前被川普逆轉的候選人希拉蕊。不過，由於美國總統選舉採用「選舉人團」的間接選舉制度，候選人勝選繫於選舉人票數，川普二○一六年因「贏對地方」，即使輸了普選，還是入主白宮。「福斯新聞」廿一日報導認為，今年的勝負將取決於九個州的一百四十一張選舉人票數。

佛州是最大的總統選舉傳統戰場，握有廿九張選舉人票，廿年前共和黨候選人布希與民主黨候選人高爾的對決，就取決於佛州重新計票結果；二○○四年，布希以五個百分點之差，再次贏得佛州連任。○八年、一二年佛州轉向民主黨，四年後又轉回支持共和黨的川普。

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「贏了佛州 選舉就結束了」

目前拜登在該州近期民調平均以個位數微幅領先川普，兩陣營都在搶攻這個陽光之州。拜登日前向佛州選民喊話，「在佛州這裡，你們能決定這次選舉結果。我們贏了佛州，選舉就結束了。」

亞利桑那州是支持共和黨的紅州，近六十八年來，僅一九九六年被民主黨的柯林頓攻下。四年前，川普在此只贏三個百分點，近期民調顯示，拜登僅以個位數差距占上風。

北卡羅來納州也多半投給共和黨的總統候選人，近十年僅二○○八年被歐巴馬以不到一個百分點的差距翻盤。四年前，川普在該州開低走高，以三．六個百分點差距擊敗希拉蕊。

分別擁有廿、十張選舉人票的賓州和威斯康辛州，四年前被川普打破「藍牆」險勝，目前民調也是拜登些微領先。

上回川普俄州狂勝 拜登強攻

俄亥俄州決定了二○○四年布希贏得連任，但在○八、一二年倒向民主黨，一六年被川普橫掃，搶下十八張選舉人票，並寫下該州將近卅年來總統選舉得票率差距最大紀錄。俄州和愛荷華州一樣，這次大選起跑階段還不被認為是戰場州，但在拜登陣營猛攻下，目前兩人在俄州平手，愛州是拜登微幅領先。

喬治亞州握有十六張選舉人票，最近一次總統選舉被民主黨拿下是一九九二年柯林頓勝選；不過四年前，川普在此僅以五個百分點勝出，這次他力圖繼續保住這個傳統「紅州」。

密西根州在近七次總統選舉中，六次投給民主黨，僅四年前投給共和黨的川普。川普目前在該州白人勞工階級選民支持度不比四年前水準，希望激發非裔選民投票，拉抬勝選機率。

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