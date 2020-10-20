揭中國竊技術 紐西蘭學者遭自校打壓

紐西蘭坎特布里大學政治學者布雷迪（Anne-Marie Brady）因揭發國內大學與中國的可疑關係，遭到校方調查。（取自網路）

2020/10/20 05:30

紐西蘭學術機構和科技業 成中方取得軍事技術工具

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）政治學者布雷迪（Anne-Marie Brady），七月發表一份報告，揭發紐國學術機構和科技產業與中國的關聯，以及他們如何成為中方取得軍事技術的工具，隨即招致國內外眾多批評，而校方竟也加入打壓行列，對她展開紀律調查，甚至可能失去教職。

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布雷迪遭紀律調查 恐失去教職

紐西蘭最大新聞網站Stuff.co.nz十九日指出，專門研究中國政府如何影響西方民主國家的布雷迪，在國際間聲譽卓著。她在七月間與研究助理「魯魯（Jichang Lulu，筆名）」和菲朗（Sam Pheloung）聯名發表研究報告「一手執筆，一手舉槍：中國在紐西蘭利用民間管道達成軍事目的」，指稱中國有一套「國際科技技術轉移策略」，利用學術交換、投資外國企業、滲透和駭竊等方式，奪取外國技術。

中國積極與紐國機構建立關係

布雷迪在報告中分析，中國積極與紐西蘭學術機構和科技產業建立關係，取得敏感技術，其中有些技術屬於軍民兩用，可用於軍事科技。例如，梅西大學與新疆石河子大學合作，但石河子大學為中國教育部與準軍事組織「新疆生產建設兵團（XPCC）」共建的高等教育機構。奧克蘭大學也與發展武器和軍事裝備的中國陝西省西北工業大學及專精於軍事研究的北京大學有關係。

然而，布雷迪的學術研究立刻引發紐國公共或私人學術機構和企業的反彈，令坎特布里大學八月起重新檢視其論文內容，並對其展開紀律調查。該校副校長萊特（Ian Wright）表示，批評者認為，布雷迪的論文「事實資料有誤，推論有誤導性」。委任律師法蘭克斯（Stephen Franks）則抨擊，校方竟因為不喜歡布雷迪的研究成果，就對她進行紀律調查，「我們擔心，布雷迪可能會失去教職。」

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）」資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，布雷迪是一名「擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」，因此她「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。另外，先前國際間也有逾一百二十位中國問題學者發起連署，透過「歐洲價值智庫（European Values Think-Tank）」向坎特布里大學表示力挺布雷迪的研究。

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