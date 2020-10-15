美防滲透再出招 智庫須揭露外國捐款

美國國務卿龐皮歐為防中國、俄羅斯影響美國外交政策，十三日強力呼籲華府智庫自行披露外國來源資金。（法新社檔案照）

2020/10/15 05:30

龐皮歐：注意有國家撐腰的資金

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國川普政府繼今年先後認定九家中國媒體及「孔子學院美國中心」為中國共產黨宣傳爪牙並要求進行「外國使團」相關登記，以及指定六所一流學府交出過去五年收受外國大額捐款紀錄後，國務卿龐皮歐十三日再對美國智庫出手，要求各智庫在自家網站以可容易被注意到的方式，「明顯」披露外國來源資金，直指中國、俄羅斯恐藉此影響美國外交政策。

美國各大智庫為美國專家離開政府時養精蓄銳的重要去處之一，資金需求龐大。龐皮歐十三日聲明指出，美國國務院仰賴學界和智庫外交事務專家促進國家利益的同時，不忘提防中、俄等外國政府「透過說客、外部專家與智庫對美國外交政策施加影響力」，智庫資金透明度因此變得空前重要，呼籲有意與國務院繼續往來的智庫自行公開相關資訊，特別是背後有國家撐腰的資金來源。

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聲明也特別提及，美國努力促進有關個人與經濟自由、公民平等、法治和真正公民社會的「自由開放對話」，也希望有朝一日，這類對話能在如中國與俄羅斯等地方實現。疑似不滿美國知名智庫與大學紛紛進駐中國，因這股媚中趨勢有犧牲言論自由等美國立國原則之嫌，已在美國引發論戰。

不過，儘管美國不分黨派皆正對外國勢力滲透設防，根據美國哈佛大學國際發展中心今年研究，華府智庫絕大多數外國捐款，其實來自對美友好的國家；其中以挪威為最大金主，二○一四至一八年捐給美國前五十大智庫共二七七○萬美元，且多數資金流向專攻發展與環境議題的兩智庫；英國緊接在後，波斯灣國家與台灣提供的金額也相當可觀。

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