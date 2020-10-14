大法官提名聽證會 成美大選延伸戰場

美國最高法院大法官被提名人巴瑞特十二日在參議院司法委員會同意權聽證會上宣誓。 （路透）

2020/10/14 05:30

歐版健保存廢 再成兩黨衝突焦點

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦參議院司法委員會十二日起連續舉行四天的最高法院大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）同意權聽證會，由於事關最高院保守派勢力進一步鞏固，加上正積極爭取連任的總統川普力圖藉此拉抬選情，首日開場陳詞已深受共和、民主兩黨政治角力震撼的巴瑞特，面對最高院下月十日將審理是否廢止「歐版健保」（Obamacare），十三日再成兩黨衝突焦點。

川普上月提名保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特出任大法官，遞補甫過世的自由派大法官金斯伯格遺缺，為美國史上最逼近總統大選投票日的大法官提名案。若金斯伯格生前表達「希望我在新總統就位後才被取代」的遺願，在下月三日大選結果底定前落空，最高院保守派和自由派勢力差距，將從先前的五比四擴大為六比三；又因大法官屬終身職，這種權力版圖預計將延續長達數十年。

請繼續往下閱讀...

共和、民主兩黨目前在參院分別掌握五十三席與四十七席。民主黨人直斥，共和黨在選前二十二天與美國依舊深陷武漢肺炎疫情之際，「不顧後果」堅持就巴瑞特出任大法官案舉行聽證會，根本是場「騙局」，也反映川普面對疫情不負責任。

賀錦麗批選前通過巴瑞特人事非法

加州參議員、民主黨副總統候選人賀錦麗於首日透過視訊，抨擊川普在選前急著提名巴瑞特，強調在大選前通過人事案是「非法的」，並批評共和黨違背人民意志，目的就是為了取消歐版健保對人民提供的保護和權益，進一步危及美國的防疫能力。

司委會主席葛蘭姆在十二日的聽證會後直言，已知本月底前「投票將如何進行」，包括二十二日司委會投票和本月最後一週的全院投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法