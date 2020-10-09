巴西聖保羅線上賀雙十 台灣疫戰成名
〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕中華民國歡度109年國慶，巴西疫情嚴峻，聖保羅外館仍不缺席，一改傳統酒會模式，集結了巴西政要、媒體、抗疫醫療團隊與僑胞的祝賀影像，搭配推廣台灣的各類主題，連續五週在線上推出國慶短片，受到各界熱烈回響，九日上午並將由處長馮光中主持，開啟國慶直播及call out活動，與聖保羅的僑民及巴西民眾線上互動共度國慶。
新冠病毒肆虐全球，巴西確診數名列第三，一向致力於巴西與台灣文化交流的聖保羅經濟文化辦事處，今年將重心放在協助巴西民眾及本地僑胞的防疫工作。處長馮光中指出，台灣因為有抗SARS的經驗，此次新冠病毒初期便抗疫有成，除了自保，更樂於將防疫經驗與醫療物資分享給全球，聖保羅不遑多讓，與本地僑團及巴西民代合作，已捐出數萬個口罩給當地慈善組織、弱勢團體、社區及台僑們。
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受到疫情影響，所有文化活動包括過去主打的台灣電影節均受到影響停擺，然國慶為海外的精神指標節日，聖保羅經文處今年率先推出線上慶祝活動，邀請各界錄製祝賀語，自九月開始到十月慶典，連續五週推出國慶短片，分別以「多元、人權、自由與婚姻自由」、「中華民國民主歷史與文化」、「台灣防疫做得好，巴西都知道」、「台巴合作經貿成果」、「美食與文化」及Taiwan can help等為主題，搭配各國領事、巴西官員、醫療機構、學術單位、民間團體及僑胞們的感謝與賀詞，包括觀點雜誌（Veja）及旗士電視台（TV Bandeirantes）等主流媒體亦在短片中送上祝福並大讚台灣防疫與在巴西的付出。
巴西台北商務辦事處副領事德利薩斯（Marcos Derizans）接受本報越洋採訪表示，去年12月31日武漢疫情消息一出，台灣政府果斷封鎖所有武漢來台班機，並及時開展防疫措施，除陸續控制海外入境並率先發放口罩，以及宣導保持社交距離等，都足以做為全球政府的榜樣，也因此包括他和所有在台的民眾，才能在疫情期間享有自由與安心。
聖保羅經文處指出，未雨綢繆是抗疫的基礎，樂於助人與分享醫療資源亦是台灣人樂善好施的文化特質，去年與聖保羅大學舉辦的台灣電影展，便成功向巴西民眾呈現出不同面向的台灣文化，期待明年疫情緩和，進一步引進更多台灣電影或動畫，無論以線上電影院或與當地電視台合作放映，希望能透過影像，讓世界更加認識台灣由內而外的美。