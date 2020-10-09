巴西聖保羅線上賀雙十 台灣疫戰成名

聖保羅台北經文處全員歡迎全球僑胞及巴西民眾線上參與國慶直播活動。 （聖保羅經文處提供）

2020/10/09 05:30

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕中華民國歡度109年國慶，巴西疫情嚴峻，聖保羅外館仍不缺席，一改傳統酒會模式，集結了巴西政要、媒體、抗疫醫療團隊與僑胞的祝賀影像，搭配推廣台灣的各類主題，連續五週在線上推出國慶短片，受到各界熱烈回響，九日上午並將由處長馮光中主持，開啟國慶直播及call out活動，與聖保羅的僑民及巴西民眾線上互動共度國慶。

新冠病毒肆虐全球，巴西確診數名列第三，一向致力於巴西與台灣文化交流的聖保羅經濟文化辦事處，今年將重心放在協助巴西民眾及本地僑胞的防疫工作。處長馮光中指出，台灣因為有抗SARS的經驗，此次新冠病毒初期便抗疫有成，除了自保，更樂於將防疫經驗與醫療物資分享給全球，聖保羅不遑多讓，與本地僑團及巴西民代合作，已捐出數萬個口罩給當地慈善組織、弱勢團體、社區及台僑們。

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受到疫情影響，所有文化活動包括過去主打的台灣電影節均受到影響停擺，然國慶為海外的精神指標節日，聖保羅經文處今年率先推出線上慶祝活動，邀請各界錄製祝賀語，自九月開始到十月慶典，連續五週推出國慶短片，分別以「多元、人權、自由與婚姻自由」、「中華民國民主歷史與文化」、「台灣防疫做得好，巴西都知道」、「台巴合作經貿成果」、「美食與文化」及Taiwan can help等為主題，搭配各國領事、巴西官員、醫療機構、學術單位、民間團體及僑胞們的感謝與賀詞，包括觀點雜誌（Veja）及旗士電視台（TV Bandeirantes）等主流媒體亦在短片中送上祝福並大讚台灣防疫與在巴西的付出。

巴西台北商務辦事處副領事德利薩斯（Marcos Derizans）接受本報越洋採訪表示，去年12月31日武漢疫情消息一出，台灣政府果斷封鎖所有武漢來台班機，並及時開展防疫措施，除陸續控制海外入境並率先發放口罩，以及宣導保持社交距離等，都足以做為全球政府的榜樣，也因此包括他和所有在台的民眾，才能在疫情期間享有自由與安心。

聖保羅經文處指出，未雨綢繆是抗疫的基礎，樂於助人與分享醫療資源亦是台灣人樂善好施的文化特質，去年與聖保羅大學舉辦的台灣電影展，便成功向巴西民眾呈現出不同面向的台灣文化，期待明年疫情緩和，進一步引進更多台灣電影或動畫，無論以線上電影院或與當地電視台合作放映，希望能透過影像，讓世界更加認識台灣由內而外的美。

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