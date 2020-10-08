中國加強洗腦 習思想納重點大學必修

中國國家主席習近平九月三十日在北京天安門廣場，舉行烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式。（美聯社檔案照）

2020/10/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國教育部聲稱，包括北京大學、北京清華大學、南開大學在內的卅七所重點大學，從九月開始的新學年度，將開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課程，「習近平談治國理政」第三卷及「習近平總書記教育重要論述講義」，將列入各校思想政治課教材，並將編寫「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」和「四個自信」等思政課輔助教材。

自由亞洲電台（RFA）報導，日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）指出，習思想被列為大學思政課程，似乎是為了迎接二○二一年中共建黨百年，同時對許章潤、蔡霞等知識份子近期頻頻發聲批習的強勢回應。習近平八月底曾在中共黨刊《求是》雜誌發表文章，提到「辦好思政課，是我非常關心的一件事」。一般認為，將習思想列入思政課，是習近平緊抓全國意識形態、鞏固個人地位的做法，更被視為直追毛澤東之舉。

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據報導，中國一些大專院校已將習思想課程列為必修課，且列為畢業要求，卻又不計算學分。「習近平新時代中國特色社會主義思想」在二○一七年中共第十九次全國代表大會時列入黨綱，分析認為，這十六個字最終將簡化為「習近平思想」，等同「毛澤東思想」。

因批習而遭中共開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞向RFA表示，只要習近平繼續在位、中共政治體制不改變，美國和中國關係的前景，只會是對抗與衝突加劇。她認為，美中冷戰「客觀上已經存在」，至於會不會發生熱戰，取決於中共是否有膽量打這一仗，「如果中共要打熱戰，肯定會輸，而這種戰爭一旦輸了以後，跟著的就是政權垮台。」

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