三天出院 川普重回白宮

川普五日返回白宮，以手勢向媒體致意。（美聯社）

2020/10/07 05:30

尚未痊癒仍具傳染力 醫師證實已達出院標準

〔編譯管淑平、周虹汶／綜合報導〕美國總統川普感染武漢肺炎，住院僅三天，就於美東時間五日傍晚出院，返回白宮後，透過影片向國人宣告重返工作崗位，「站在第一線領導」，並強調即將回到「選戰步調」。白宮首席醫師康利（Sean Conley）表示，川普退燒已七十二小時，血氧濃度也正常，醫療團隊認可川普已達「符合甚至超過所有醫院的出院標準」，「雖然總統也許尚未完全脫離險境」，出院後仍將受到全天候的世界級醫療照護。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也說，川普看來狀況「良好」。

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川普站回第一線 不需攙扶一度脫口罩

川普出院後搭乘總統專機「陸戰隊一號」降落白宮，他戴著口罩步下直升機，邊走向官邸、邊向守候的記者揮手，完全不需他人攙扶。接著川普循白宮南廂樓梯走上二樓「杜魯門陽台」，站定後摘下口罩，對著記者，雙手豎起大拇指。

川普在出院前後透過「推特」連番發文，並上傳一段回到白宮後第一時間拍攝的影片，宣布「我們回來了…站在第一線，身為你們的領導人，我必須如此…站在第一線領導」。他也呼籲國人，「不要害怕新冠病毒，不要讓它宰制你的生活，你一定能戰勝它」，宣稱美國已開發出很棒的藥物和對病毒的知識，「我感覺我比二十年前狀況還好」，「將很快回到選戰步調」。

病情可能逆轉 職員緊張 白宮加強防護

不過，由於川普尚未痊癒、仍具傳染力，一方面呼籲國人不要害怕武肺病毒，回到白宮後又馬上摘下口罩，招致各界抨擊。近一週來，白宮已有至少十二人被確診染疫，每天在白宮工作的職員已為可能被傳染擔心受怕，現在川普返回官邸養病，更令人擔心。美國范登堡大學醫學中心預防醫學及傳染性疾病教授夏夫納（William Schaffner）表示，「他（川普）說不應該害怕病毒時，把我嚇壞了。」佛奇也提醒川普，武肺患者在染病五天後，病情仍可能逆轉惡化。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）指出，已做好萬全的防範措施，保護總統和第一家庭；將限制與總統的肢體接觸，接近他的人也會有適當的防護裝備。

彭斯單獨打選戰 七日進行副手辯論

由於無法確定川普何時得以隨心所欲跑行程，打選戰的重責大任因而由副總統兼競選搭檔彭斯擔起。彭斯五日飛往關鍵各州拜票，七日將與民主黨副總統候選人賀錦麗，在猶他州舉行唯一一場辯論。彭斯打算繼續鞏固川普基本盤，轉移外界對防疫不力的批評聲浪。彭斯言行向來得宜，四年前與川普搭檔競選以來，即常擔任川普與共和黨保守派溝通的橋樑。

美國總統川普五日傍晚出院，返回白宮，在白宮官邸陽台脫下口罩，對著媒體豎起雙手的大拇指。（彭博）

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