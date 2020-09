中英對照讀新聞》New dog walking rule in Germany leaves owners scratching their heads 德國新遛狗規定令飼主費解

在西班牙巴塞隆納一處寵物友善海灘,狗狗和飼主享受悠閒時光。(歐新社檔案照)

A new rule forcing Germans to take their dog for a walk twice a day has unleashed a debate on whether the state can decide what is best for the country’s 9.4 million pet canines.

一項強制德國人1天要遛狗2次的新規定已經引發激辯:政府能否為該國940萬隻寵物狗做決定,什麼才是對牠們最好的。

Agriculture Minister Julia Kloeckner announced this week she had taken expert advice and was introducing a law to ensure dogs go for a walk or run in the garden at least twice a day for a total of an hour.

農業部長尤莉雅.克略科納宣佈,她採納專家建議,提出新法,要確保狗狗在1天當中能至少2次散步或在花園裡奔跑,時間總計1小時。

A spokesman for the VDH German Dog Association said most owners were laughing at the new rule because they already spent enough time walking their four-legged friend.

德國育犬協會發言人說,大多數飼主都對這項新規定一笑置之,因為他們已經花夠多時間遛他們的4條腿朋友。

"One rule for all dogs is probably well meant but unrealistic," said VDH spokesman Udo Kopernik. (Reuters)

「訂出一項對所有狗一體適用的規定,或許立意良好,但是不切實際」,該協會發言人烏杜.科柏尼克說。(路透)

