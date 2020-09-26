中國領事館藏諜 美逮捕行動未完

美國國務卿龐皮歐。（法新社）

2020/09/26 05:30

龐皮歐預告會有更多人被捕

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約郵報廿四日報導，美國國務卿龐皮歐廿三日在專機上接受該報訪問時指稱，中國駐美國紐約總領事館是北京在美國從事間諜工作的一大樞紐。他說，很可能會有更多（中國）外交人員和間諜被捕。對此，中國駐紐約總領館廿五日在其官網上聲明，根本不存在所謂間諜活動，痛批美方造謠污衊。

控中駐紐約領館是間諜活動樞紐

龐皮歐還說，「（中國外交官）他們至今從事的活動，正越過正常外交的界線，更類似間諜」。他這番言論是在西藏出生的美籍紐約市警察昂旺被控為中國政府擔任特工而於上週被捕，以及美國政府七月間勒令中國駐休士頓總領館關閉後說出。龐皮歐提到，「我們關閉它是因為他們從事間諜活動，那是一個法律專有名詞，不只是一個間諜小說用語」。

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該報報導，中國駐芝加哥、舊金山及紐約總領館，都是其間諜活動的溫床。外界長久以來指控它們竊取附近加州矽谷的貿易機密，或蒐集在紐約的維吾爾族人和中國異議團體的情資。龐皮歐向該報說，這些活動甚至可能蔓延至位於紐約曼哈頓的聯合國總部。他還說，美國政府正密切注意中國駐美外交人員的人數。他並強調，紐約除了有中國總領館，還有人數龐大的中國常駐聯合國代表團。龐皮歐被問到是否還有像昂旺的案例時答道，「絕對有」，「我們有信心，司法部該會繼續追查，我預料接下來會出現更多案例」。

美中安理會視訊 互嗆防疫不力

另一方面，聯合國安理會廿四日就後武肺時期的全球治理舉行視訊會議，美國駐聯合國大使克拉夫特與中國常駐聯合國代表團代表張軍言語交鋒。克拉夫特批評中共隱匿疫情，抑制科學合作，將地方性的流行病變成全球大流行。她並對會議上包括盟國在內其他國家批判美國的防疫作法表示不滿，指這是「政治宿怨」，接著痛斥與會的其他外交官「可恥」，「今天的討論令我既震驚又作嘔」。

張軍則回擊，「真是夠了」，「美國的防疫失敗是咎由自取」，美國現在「完全被孤立」。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞亦對克拉夫特前述指控表達「遺憾」。美國之音指出，當日的大會明白展現美中俄之間的緊張關係，恐影響國際防疫合作。

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