3白人警誤殺非裔女無責 黑人命貴再起

今年3月在美國肯塔基州誤殺非裔女子泰勒的3名白人警察，無人被起訴的消息23日傳出後，隨即引發當地大規模抗議。（歐新社）

2020/09/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國肯塔基州檢方廿三日宣布，針對廿六歲非洲裔緊急醫療技術員泰勒三月十三日在自宅遭追捕毒販的三名白人便衣警察開八槍擊斃案，陪審團認定無人須對泰勒之死負責。這起宣告隨即引發美國體壇非裔運動員抗議，全美風起雲湧的「黑人的命也是命」更再現示威能量，兩警當晚在泰勒送命的肯州路易維爾市大規模抗議活動中槍。

引發這波示威的陪審團認為員警馬丁利、科斯格羅夫有正當理由開槍，不予起訴；另一警漢基森雖被起訴，卻是因開槍「肆意危及」泰勒鄰居一事。此決定廿三日發布後，路易維爾市數千名示威者當天下午即上街以泰勒之名高喊，「沒有什麼命重要，直到黑人的命也是命」，接著晚間就傳出兩警中槍消息。

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所幸兩人傷勢目前穩定，當局已迅速逮捕一名嫌犯。總統川普稱為兩警禱告，準備提供肯州協助，在推文寫著「法律與秩序」。他的民主黨總統大選對手拜登則稱，「暴力從來也永遠不會是答案」。警方另在放有泰勒紀念碑的公園出擊，全身防暴裝備並拿震撼彈驅逐數百名示威民眾，數人被捕。擁有六十萬人口的路易維爾市接著進入緊急狀態並宵禁，市區多數地區禁止通行。

美國體壇非裔名將則透過推特表達憤怒。美國國家籃球協會（NBA）「洛杉磯湖人隊」有「詹皇」之稱的前鋒詹姆斯絕望推文道，「地球上最不受尊重者，就是黑人女性」，矢言將盡己所能改變現況。致力社會運動的美式足球員卡佩尼克則呼籲警界改革，以保非裔民眾人身安全。

今年3月在美國肯塔基州誤殺非裔女子泰勒的3名白人警察，無人被起訴的消息23日傳出後，隨即引發當地大規模抗議及警民衝突。（美聯社）

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