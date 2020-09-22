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    中國用錢封嘴 美電影業自我審查

    美國導演阿帕托二○一四年二月間在加州比佛利，出席第十六屆美國「服裝設計師工會獎」（ＣＤＧＡ）。他日前受訪時，直言北京用錢封了美國電影界的嘴，使其自我審查不利中國的內容。（美聯社檔案照）

    美國導演阿帕托二○一四年二月間在加州比佛利，出席第十六屆美國「服裝設計師工會獎」（ＣＤＧＡ）。他日前受訪時，直言北京用錢封了美國電影界的嘴，使其自我審查不利中國的內容。（美聯社檔案照）

    2020/09/22 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕曾執導「好孕臨門」（Knocked up）等多部好萊塢賣座電影的美國電影製作人兼導演、喜劇演員賈德．阿帕托（Judd Apatow），在「微軟國家廣播公司」（ＭＳＮＢＣ）節目中受訪時直言，由於美國電影業、製片業太仰賴中國等市場的資金，會對電影中批評這些國家的內容先做「自我審查」，對其侵犯人權的行徑視而不見，中國等專制國家「已用他們的錢，封了我們的嘴」。

    好萊塢導演︰討好中國市場

    五十二歲的阿帕托說，許多大企業和中國、沙烏地阿拉伯等國都有生意往來，因此它們及其推出的影視作品，都不會去批評這些國家，或播出深入探討事實真相的紀錄片。當導演、編劇、演員等「個人」還在問「能不能講這個或那個笑話」時，這些大企業已完全關閉了批判中國侵犯人權的相關內容，這種現象才更可怕。

    迪士尼電影「花木蘭」（Mulan）因女主角劉亦菲曾公開支持鎮壓「反送中」運動的香港警察，片尾致謝名單還出現中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部，引發抵制聲浪。阿帕托舉例，若他想以新疆「再教育營」為背景寫電影劇本，「沒有人」會願意投資，「不是透過我們和中國做生意，使其變得更自由」，反而是他們用錢讓我們噤聲。

    阿帕托日前也曾推文批評「花木蘭」，「沒有一家美國公司及美國政客，對中國集中營大聲疾呼」，「當涉及人權時，美國已棄世界於不顧」。

    另一方面，曾任職於美國「ＤＭＧ控股集團」的製片芬頓（Chris Fenton）也披露，好萊塢「做了很多事來迎合」中共，以便進入中國市場。除了事前的自我審查，影視作品進入後製階段時，中共也會表明必須更改冒犯當局的內容。例如，在電影「捍衛戰士２：獨行俠」（Top Gun：Maverick）裡，派拉蒙影業公司便拿掉了主角飛行夾克背後的中華民國及日本國旗。

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