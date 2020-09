《中英對照讀新聞》North Korea may conduct underwater-launched missile test 北韓可能進行水下發射飛彈測試

圖為2017年4月15日為紀念相當於北韓「國父」的金日成冥誕,在首都平壤舉行的大規模閱兵典禮時,正通過檢閱台的該國「北極星」型潛射彈道飛彈。(美聯社檔案照)

2020/09/20 05:30

◎茅毅

Won In-choul, the nominee for chairman of South Korea’s Joint Chiefs of Staff, said North Korea has been repairing recent typhoon damage at its northeastern Sinpo shipyard, a place where it builds submarines.

南韓聯合參謀本部議長被提名人元仁哲表示,北韓仍在修復最近遭受颱風損害的東北部的新浦造船廠,該船廠乃建造潛艦之處。

Shortly after the repairs are complete, there is a chance it will carry out a submarine-launched ballistic missile (SLBM) test, Won said. A test of an underwater-launched missile by North Korea last October was the first of its kind in three years.

元仁哲說,在修復完成後不久,北韓有機會進行一次潛射彈道飛彈試射。北韓去年10月實施的一次水下發射飛彈測試,係3年來首次這種試射。

Jung Changwook, head of the private Korea Defense Study Forum in Seoul, said North Korea could perform a SLBM test to upgrade its nuclear attack capability and put pressure on Washington after the U.S. presidential election in early November.

首爾「民間韓國國防研究論壇」代表鄭創旭(譯音)提到,北韓可能在11月初舉行的美國總統大選之後進行一次潛射彈道飛彈試射,好提升其核子攻擊能力,並施壓華府。

新聞辭典

underwater:形容詞、副詞,(在)水下(中)的。例句︰Some species of turtles can remain underwater for 24 hours.(有些種類的海龜能夠在水下逗留達24小時。)

carry out:片語,執(實)行、實施、完成、實現、落實、貫徹。例句︰The hospital is carrying out tests to find out what’s wrong with him.(醫院正進行檢查,好找出他得了什麼病。)

nominee:名詞,被提名(任命)人。例句︰All nominees for Foreign Minister will be considered.(所有被提名為外交部長的人選,都將予以考慮。)

