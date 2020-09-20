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    美禁微信 中公布不可靠實體清單規定

    中國政府公布「不可靠實體清單」規定，將制裁危害中國主權、國安、發展利益的外國企業，曾將華為包裹「誤送」美國的聯邦快遞（FedEx）公司可能榜上有名。（法新社檔案照）

    中國政府公布「不可靠實體清單」規定，將制裁危害中國主權、國安、發展利益的外國企業，曾將華為包裹「誤送」美國的聯邦快遞（FedEx）公司可能榜上有名。（法新社檔案照）

    2020/09/20 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國商務部十八日宣布，自廿日起禁止境內下載和更新中國手機應用程式TikTok（抖音國際版），並禁止使用WeChat（微信國際版）傳訊或支付；中國商務部十九日做出反擊，砲轟美方在無證據的情況下，多次動用國家力量對兩家企業進行「圍獵」，敦促美方停止「霸凌」，否則中方將採必要措施。同日，中國商務部也公布「不可靠實體清單」規定，報復意味濃厚。

    歧視中企 將限制投資

    美國近年接連封殺中國華為、中興等高科技企業。對此，中國早在去年五月就威脅設立「不可靠實體清單」，十九日終於發布詳細規定並立即實施。「不可靠實體清單」規定表明，凡外國實體（含企業、組織和個人）違反中國國家主權、安全、發展利益，將被限制或禁止進出口交易及投資中國，但尚未公布受影響企業名單。

    規定指出，凡外國實體違背正常的市場交易原則，中斷與中企、組織或個人的正常交易，對中企、組織或個人採取歧視性措施，或嚴重損害中企、組織或個人合法權益，都可能受到中方國家機關調查，以決定是否列入不可靠實體清單。

    中方指出，進入名單的外國實體可能面臨一項或多項反制措施，包括限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動及在中國境內投資，限制或禁止相關人員、交通運輸工具等入境，甚至限制或取消相關人員在中國境內的工作許可、停留或居留資格，同時也將裁定相應罰款。不過，只要外國實體在限期內改正違法行為，就有機會被移出清單。中企、組織和人員若必須與清單中的外國實體交易，則須額外請示。

    聯邦快遞恐挨第一槍

    雖然中方暫未公布名單，但中共喉舌「環球時報」五月曾指出，中方擬調查美國蘋果公司、網路設備大廠思科、行動晶片大廠高通等，也將暫停購買波音飛機。香港「南華早報」指出，中方早在去年底就擬定規定，但憂心會降低中國市場「吸引力」，一直不願公開。外界推測，去年曾將華為包裹「誤送」美國而遭中方調查的美國聯邦快遞（FedEx），恐是第一家進入「黑名單」的外企。

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