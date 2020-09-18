美起訴6中國駭客 曝光成都肆零肆

美國司法部十六日宣布，他們已起訴張浩然、譚戴林、錢川、付強、蔣立志等五名中國籍駭客，並發出通緝令。（路透）

2020/09/18 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國司法部十六日宣布起訴五名涉嫌駭入逾百間國內外企業與機構的中國籍駭客，起訴書指出，其中三名被指控為駭客團體「進階持續威脅41」（APT41）成員的駭客蔣立志、錢川、付強，皆與中國「成都肆零肆」網路科技公司有關。

上述三人都是成都肆零肆公司的股東，蔣立志為技術部門的副總經理、付強為大數據研發部門經理，錢川則是執行董事兼法定代表人。成都肆零肆也與國企「中國航天科工集團」、公營機構「中國信息安全評測中心」、「成都信息工程大學網絡空間安全學院」、「四川大學網絡空間安全學院」為合作夥伴。

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成都肆零肆的官方網頁指出，他們是新興的網路安全公司，由頂尖的「白帽駭客」組成，業務內容包含滲透測試、APT攻擊監測、設備韌體木馬查殺、移動設備取證、密碼恢復，匿名代理等相關技術的研發及服務。

三人創辦網路科技公司

起訴書指出，蔣立志、錢川、付強從二○一三年開始共事，一四年創辦成都肆零肆公司，目前三人都不在美國境內。蔣立志綽號「黑狐」（Blackfox），之前就有駭客活動經驗，曾與另外兩名被告張浩然、譚戴林一起工作，並自稱與公安關係良好；綽號「颮風」（Squall）的錢川，曾於二○一○年參與一項為成都市國安局研發軟體的專案；付強則從二○○八年開始與蔣立志共事，自稱為優秀的程式設計師與研發人員，擅長研發搜尋應用程式。

雖美司法部沒有直接指控這三名駭客與中國政府有關聯，但官員透露，從民主派運動人士、台灣大學生都是遭攻擊目標判斷，他們很可能是北京當局的代理人。檢方也認為，利益導向的駭客不會去攻擊民主派團體，因此駭客至少與中國政府有間接關係。

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