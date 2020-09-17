中國撐腰 全球百企遭駭

美司法部十六日指控，與中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅41 」（APT41）的五名駭客，鎖定超過一百家美國與他國企業與組織發動駭客攻擊。（美聯社）

2020/09/17 05:30

台灣電信商也被鎖定

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部十六日指控，與中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅41 」（Advanced Persistent Threat 41，APT41）的五名駭客，鎖定超過一百家美國與他國企業與組織發動駭客攻擊，包括台灣、澳洲、印度、新加坡等國的社群媒體公司、電玩公司、大學及電信業者；這五人目前在逃，但兩名與其在駭侵電玩公司中合作牟利的馬來西亞商人，已於日前在馬國落網。

美起訴APT41五中國駭客

司法部官員說，這五名中國駭客的攻擊對象，包括電腦軟、硬體公司、電信服務供應商、社群媒體公司、非營利組織、大學、智庫，以及外國政府、支持民主的政治人物與香港民運人士。兩名馬國商人，分別是四十六歲的黃王華（譯音）與卅二歲的凌洋敬（譯音），被控與其中兩名中國駭客串謀，透過對美國、法國、日本、新加坡與南韓的電玩業者發動駭侵牟利。兩人已在十三日晚間遭馬國執法當局逮捕。

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駭客與中國安部關係匪淺

官員指出，此一層面廣泛的駭客計畫，是由APT41執行，與其他奉中國政府之命或至少獲得批准的駭客計畫類似；美國司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）說，五名中國駭客曾對同僚聲稱，與中國國安部關係匪淺，除非事情太「大條」，否則一定能獲得庇護；羅森批評中國政府在打擊網路犯罪上失職，美方本應感謝中國政府大力協助，讓五名駭客接受法律制裁，但「他們選擇不（去打擊網路犯罪）」。

這項宣布起訴的執法行動是美國川普政府疾呼各界重視中國網路犯罪的行動的一環。美國檢方七月間指控，為中國政府效力的駭客鎖定武漢肺炎疫苗研發公司，並從全球各地企業竊取價值連城的智慧財產與商業機密。

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