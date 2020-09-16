美禁中國再教育營產品 下一步新疆棉

中國中央電視台透過美聯社發布的影片顯示，穆斯林學員在新疆和田職業技能培訓中心的一家服裝廠作業。（取自網路）

2020/09/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國政府在新疆維吾爾自治區對維吾爾族等少數族群進行「系統性虐待」，美國海關及邊境保衛局（CBP）代理局長摩根十四日進一步宣布，就中國涉嫌「強迫勞動」的五家廠商及新疆洛浦縣第四職業技能教育培訓中心所有產品執行「暫扣令」。

美國近來頻頻就新疆人權問題對中國施壓，CBP「暫扣令」為手段之一，七月曾鎖定新疆多家髮製品企業，八月再針對上海英騰國際貿易有限公司產銷的服飾開鍘。十四日出爐的最新五家黑名單企業，則分別坐落於新疆和安徽省，生產範圍包括棉花、服飾、髮類與電子商品，CBP查獲即可扣押。CBP官員透露，另正研議新疆棉與新疆番茄禁令。

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五企業列黑名單 番茄也擬禁

至於洛浦縣第四職業技能教育培訓中心，美國國土安全部代理副部長庫奇內利指出，它是個集中營，中國宗教、種族上的少數族群在裡頭受到虐待或被迫於令人震驚的惡劣條件下工作，無助且毫無自由可言，可謂「現代奴隸制度」，呼籲中國政府收手關閉境內這類設施。

美國「維吾爾人權計畫」（UHRP）、「種族滅絕觀察」（Genocide Watch）等廿四個人權團體十五日也聯合發表公開信，直指新疆「再教育營」中有多達一百萬至一八○萬人遭任意拘禁，除強迫勞動，少數民族另面臨政治洗腦、被失蹤、文化遺址破壞、節育政策等「防止及懲治滅絕種族罪公約」禁止的暴行，呼籲聯合國人權理事會介入調查。

但中國外交部發言人汪文斌十五日反控，「所謂的『強迫勞動』問題，完全是美國部分機構和人員憑空捏造」，稱美方藉此「破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，是赤裸裸的霸凌行徑」。

美提高香港旅遊警示

另一方面，美國國務院十四日更新對香港的旅遊警示，表示由於武漢肺炎疫情與港區國安法任意執法，使曾公開批評中國的美國公民身陷更高的逮捕、拘留、驅逐或起訴風險，建議美國公民「重新考慮」（Reconsider Travel）前往香港旅遊，與中國同級別。美國上次更新香港旅遊警示是在六月初，當時將警示維持在第二級「提高警覺」（Exercise increased caution），此次上調到第三級的「重新考慮」。

英國也發佈新的旅遊警示，提醒英國公民前往中國旅遊，恐有遭到任意拘留的風險。

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