強森想推翻脫歐協議內容 歐盟悍拒

英國首相強森一日在倫敦的外交及國協事務部（ＦＣＯ），對內閣會議中的資深政府部長發表談話。（路透）

2020-09-08 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國首相強森打算藉由國內立法，推翻去年十月已和歐盟達成協議的脫歐條約中的部分內容，並就英國脫歐後與歐盟的貿易協議訂下十月十五日的最後期限，一旦雙方談判破局，恐將陷入「無協議脫歐」的混亂狀態。對此，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）七日表明，「過去業已簽署的一切都必須信守」。

三名接近強森的消息人士說，強森本週將在國會提出法案，修改脫歐條約中關於英國的北愛爾蘭地區將繼續適用歐盟關稅區和單一市場規則，以及英國脫歐後的國家補貼規範。強森六日表示，若要讓協議在年底前生效，英國就必須在十月十五日的歐洲理事會（European Council）前與歐盟達成協議。若雙方無法達成共識，就無法產生自由貿易協議，可能採取類似歐盟與澳洲間的模式來建立貿易關係。

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巴尼耶說，他會就報導內容詢問英國首席談判代表佛羅斯特（David Frost）。巴、佛兩人將於八日在倫敦舉行歐、英間的第八回合談判，雙方態度日趨強硬，互相指責對方不肯讓步。

針對前述報導，英國首相府表示，仍在努力化解「北愛議定書」（Northern Ireland Protocol）中「尚未解決」的議題，但正考慮「備案」。英國已於一月三十一日正式脫離歐盟，使北愛成為英國境內唯一和歐盟接壤的地區。按照議定書，為確保北愛與歐盟成員國愛爾蘭的邊境保持開放，不會有「硬邊界」，因此北愛未來仍將遵循歐盟的部分規範。

英、愛兩國一九九八年簽署「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement），撤除北愛與愛爾蘭邊境關卡，終結北愛在英國統治下長達三十年的暴力衝突。巴尼耶指出，北愛維持和平的先決條件就是沒有陸地邊界，也是整個愛爾蘭島經濟統一與保護歐盟單一市場完整的先決條件。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）也強調，強森此舉「非常愚蠢」。國際貿易法專家格林（David Allen Green）警告，值此英國和歐盟談判脫歐後的雙邊貿易協議之際，撕毀脫歐條約乃「最不明智之事」。

歐英間的英國脫歐過渡協議在十二月卅一日到期，英國預定屆時會脫離歐盟單一市場及關稅同盟。若雙方在今年底前仍未達成新的貿易協議，雙方商品將面臨高昂關稅和新的進口限額。強森表示，為讓新貿易協議在明年一月一日前生效，必須在十月十五日歐洲理事會前達成協議。彭博引述匿名歐洲外交官員報導，若英方不尊重自己的義務，將有損其國際地位與達成貿易協議的能力。該外交官還形容，強森欲推翻脫歐條約的計畫是鋌而走險，「終將弄巧成拙」。

另一方面，英國疑歐派人士擔心，強森此舉是為他在最後一刻與歐盟達成貿易協議「鋪梗」，甚至有強硬派人士怕遭強森「背叛」，懷疑強森與歐盟近來的齟齬只是在「演戲」，目的是為了讓新貿易協議成為他的外交功績，掩蓋他談判時做出的讓步。

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