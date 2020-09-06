內蒙護母語第4死 公安掩蓋女公務員跳樓亡

圖為四日墜樓身亡的中國內蒙蒙古族女公務員蘇日娜學生時期的照片，以及其用蒙古文所寫的遺書。（取自網路）

2020-09-06 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國內蒙古自治區近一週持續爆發學生及其家長的罷課和抗議集會，反對中共強推漢語教學的「重漢輕蒙」政策。自由亞洲電台（RFA）四日報導，一名蒙古族女公務員蘇日娜當日在住處墜樓身亡，其丈夫稱妻子是為抗議而自殺，當地公安則聲稱她有抑鬱症，也曾割腕。這已是內蒙第四起自殺抗議。

夫被要求刪除貼文 醫院被改口

卅三歲的蘇日娜是在「阿拉善盟阿拉善左旗」的巴彥浩特鎮住處墜樓身亡。總部在美國紐約的「南蒙古人權信息中心」指稱，其丈夫阿拉騰巴格和大嫂在「微信」上的錄音中說，其妻結束了生命，帶著最深的痛苦和悲傷，「蒙古人，這是新一輪的『文化大革命』」。其大嫂亦在錄音中說，蘇死前留下「我因為雙語教育，要向你說再見」的遺言。

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另根據一段網路上流傳的錄音，阿拉騰巴格遭公安警告，要他刪除貼在網路上有關蘇日娜過世的文字及圖片訊息，否則要為此負責。除公安外，醫院也要求他對外聲稱蘇是抑鬱症自殺。網路上還流傳她用蒙文寫的遺書，「不要再罵我們了，我們用生命去證明了我們努力過」。

RFA引述旅美的蒙古人諾民報導，阿拉騰巴格夫婦都在中共的阿拉善盟黨委員會工作。諾民指稱，第一起自殺案是內蒙通遼市舍伯吐鎮一名五年級小學生在得知母親遭武警毆打後，從學校跳樓亡。第二起是內蒙錫林郭勒盟正藍旗一名男老師。第三起為赤峰市翁牛特旗一名蒙古族牧民。

美記者採訪遭逮 關押4小時驅逐

美國洛杉磯時報報導，該報北京分社社長蘇奕安在內蒙呼和浩特一所學校採訪民眾抗議時，遭到便衣警察包圍，押上警車送到警局，最後被掐喉送入牢房，關押四個多小時後，官員和警察把她帶到火車站，強迫她離開內蒙。蘇奕安不願對此事做出評論。

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