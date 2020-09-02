用感冒病毒研發 中俄武肺疫苗引疑慮

中國康希諾生物公司以「腺病毒第五型」（Ad5）為基礎，研發的新型冠狀病毒疫苗Ad5-nCoV。（路透檔案照）

2020-09-02 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國和俄羅斯研發武漢肺炎疫苗的新進展備受關注，但美國疫苗專家指出，中、俄研發的疫苗都有一個共通問題：均採用一款普通感冒病毒為基礎，由於可能已經有許多人感染過該型病毒，將使據此研發的新冠病毒疫苗效果大打折扣。

中國「康希諾生物公司」（CanSino Biologics）研發的新冠病毒疫苗，是根據「腺病毒第五型」（adenovirus type 5，Ad5）改良而成，已批准用於人民解放軍，並且正在與若干國家洽談，在完成大規模臨床試驗前緊急批准使用。俄羅斯聯邦最高公衛和傳染病防治控制機構「加馬利亞研究所」（Gamaleya Institute）日前獲總統普廷批准使用的「史普尼克Ｖ」（Sputnik-V）新冠疫苗，則是以Ad5加上另一型較不常見的腺病毒為基礎研發而成。

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專家︰疫苗效力恐剩4成

專家指出，中國和美國各有約四十％人口過去曾接觸過病毒，體內已有高量Ad5抗體；在非洲有該病毒抗體者比例更高，達八十％。美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授杜賓（Anna Durbin）說，「Ad5令我擔心，因為很多人已經免疫…或許疫苗效力不會達到七十％，也許是四十％」，但她也強調，「在其他（疫苗）問世前，這比什麼都沒有好」。

過去數十年來，研究人員實驗過以Ad5為基礎的數款疫苗對付多種感染疾病，但無一獲得廣泛應用。這類實驗是利用無害的病毒做為「載體」，將目標病毒基因運送進人體細胞，引發免疫反應對抗實際感染的病毒。然而，由於許多人對Ad5已有抗體，這類疫苗可能反而造成人體免疫系統攻擊「載具」，而非對新冠病毒有反應，從而降低疫苗效力。默克藥廠（Merck & Co）二○○四年針對一款以Ad5為基礎的HIV疫苗進行臨床試驗，結果已對Ad5有抗體者，反而更容易感染HIV。

牛津大學與「阿斯特捷利康」公司（AstraZeneca）合作開發的新冠疫苗，則另闢他途，採用一種黑猩猩腺病毒ChAdOx1；嬌生公司（ Johnson & Johnson’s）使用的是罕見的腺病毒二十六型（Ad26）。加拿大麥克馬斯特大學分子醫學教授邢周（Zhou Xing，譯音），曾在二○一一年與康希諾合作研發該公司首款以Ad5為基礎的疫苗，據稱康希諾新冠疫苗中的高劑量Ad5載體，也可能引起發燒，徒增外界對疫苗的疑慮。

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