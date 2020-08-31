反漢語教學 內蒙古罷教罷課示威

中國內蒙古民眾反對學校以漢語教學取代蒙語，開始動員罷課，但有學校強行將學生留在宿舍，迫使家長現身校外抗議，遭警方以拒馬阻攔。（取自網路）

2020-08-31 05:30:00

強制取代蒙語 「文化大屠殺」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國境內民族和語言種類繁多，粵語、蒙語等少數語言不斷遭到北京當局打壓。總部位於美國紐約的《南蒙古人權信息中心》（SMHRIC）廿九日指出，內蒙古自治區宣布捨棄蒙語、改採漢語教學後，當地爆發大規模的「公民不服從」運動，批評此舉形同「文化大屠殺」，罷教、罷課及示威行動暗潮洶湧。

激怒各行業 師生家長抵制學校

內蒙古自治區教育廳日前宣布，各級學校的語文、歷史、道德與法治等三科，必須以國家通用語言文字（漢語／文）授課，聲稱這是「第二類雙語教育」，隨即引發反彈。SMHRIC收到的影像資料顯示，從幼兒園學童到頂尖知識份子、從企業人士到部分政府官員，幾乎各行各業都排斥新政策，家長和學生不畏當局和校方脅迫，齊力抵制學校，導致校園人去樓空，情況前所未見。

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許多父母計畫自行在家教育子女，不送到「漢語學校」上學。許多退休教師和大學生，也自願以蒙語授課。還有許多教師不理會校方威脅終止聘用，聯合發動罷工，錫林郭勒盟（縣）二連浩特市的蒙語教師更全體參與。一名蒙古族家長在錄音檔中指出，各校校長打算一對一約談蒙語教師，但所有老師一致表示不會「上當」，堅持必須全體一起出席，才願意磋商。

不僅如此，有些民眾開始號召學生、老師、父母、歌手、音樂家，甚至是畜牧業者，在大城市同步示威。在微信、抖音等社群平台廣泛流傳的影片顯示，已有數百名畜牧業者和數千名學生，在不同地點身著傳統蒙古服集會，公開反對語言政策。律師和司法專業人士也提供諮詢服務，協助民眾捍衛權益，甚至依據中國憲法、少數民族自治法等保障少數民族及其母語的相關法律，對教育當局和個別人士提出訴訟。

學生禁離校 父母與警一度對峙

然而，隨著示威情況加劇，當局也開始加強鎮壓。據了解，扎魯特旗（縣）的Gahait蒙語學校限制學生離開宿舍，迫使上百名氣憤的父母聚集在校外，要求立即「釋放」他們的孩子。數百名鎮暴警察隨後到場，阻止這些父母衝進宿舍。歷經數小時與警方對峙後，父母才攻破警方障礙，接走自家孩子。在科爾沁地區，還有示威的父母被警方毆打及逮捕。

至於首府呼和浩特的內蒙古師範大學附屬中學大門，也有警方介入家長和學生的反對活動，並沒收他們收集的連署書。許多抗爭者警告，警方和校方無所不用其極地搜括連署或請願資料，進而偽裝成許多民眾支持雙語政策的假象。值得注意的是，迄今已有數百名異議人士被捕或被軟禁在家。

內蒙古年輕男子在臉上以蒙文書寫「母語」兩字，對漢語政策表達不滿。（取自南蒙古人權信息中心網站）

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