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    反送中12港青逃台 遭廣東海警逮捕

    李宇軒等12位曾參加「反送中」的港青，偷渡逃台被中國逮捕。（取自網路）

    李宇軒等12位曾參加「反送中」的港青，偷渡逃台被中國逮捕。（取自網路）

    2020-08-28 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國海警二十六日於微博發布公告，廣東海警局二十三日在香港東南方海域，查獲一艘非法越境的快艇，逮捕李姓、鄧姓等十多人。自由亞洲電台二十七日報導，該艘快艇上共有十二名香港青年，其中一人為本月十日因觸犯清洗黑錢與《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名被拘捕的「香港故事」團隊成員李宇軒，其餘十一人也都曾參加「反送中」運動。

    兩批港青逃離 偷渡路線被堵

    據報導，李宇軒等十二人原定從香港西貢布袋澳出發，直達屏東縣，但在屏東縣準備接應的人，卻於二十三日晚間十點與偷渡船隻失聯。據協助港人的組織指出，香港水域附近過去一個月常有中國武裝船艦巡邏，氣氛相當緊張。自由亞洲電台稱早在七月就有兩批香港抗爭者坐船逃到台灣，如今偷渡到台灣的路線應該已全被堵死。

    另也有消息指出，除了李宇軒涉嫌觸犯《港區國安法》外，船上其餘十一人也都有案在身，甚至有「反送中」運動武鬥派「屠龍小隊」成員。

    對此，香港警務處處長鄧炳強二十七日下午受訪表示，本次拘捕並非「跨境合作」，警務處也是透過媒體報導得知消息，目前正在向中國相關部門了解情況中，偷渡客被中國當局拘捕後，將會根據中國相關法律處理，若被捕者為香港通緝犯，香港與中國當局將會討論將嫌犯送回香港的細節。根據中華人民共和國刑法第三百二十二條，一般情節嚴重的偷渡，最高可處一年以下有期徒刑，若是為了參加恐怖組織的偷渡，可處一年以上、三年以下有期徒刑。

    香港與台灣雖然僅相距六百多公里，但香港水域全被中國包圍，偷渡客抵達公海之前，一定會經過中國海域。據《香港○一》報導，消息來源指出，在《港區國安法》生效後，中國公安研判可能會有被捕者經水路潛逃台灣，中國海警早已開始加強控管香港外海水域。香港知名時事評論家梁啟智指出，李宇軒等人被抓的地點，雖然已經離開中國領海，位於距領海基線十六．九公里處，但仍處於中國有入出境管轄權的「鄰接區」。

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