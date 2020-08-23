疑黨內鬥輸 李克強重慶勘災 三大官媒未報

中國南方五月下旬起鬧水災，中國國家主席習近平前往長江下游洪水已退的安徽省，衣著整齊還穿皮鞋。（取自網路）

2020-08-23 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕受今夏中國南方水災重創的四川省重慶市，廿日迎來國務院總理李克強視察，中國自媒體廣泛流傳他著膠鞋全身泥濘、苦民所苦的形象，但中國官方只見國務院旗下中國政府網有所報導；而三大官媒對李克強重慶行隻字未提的同時，卻對當天在安徽省一塵不染聽取軍方救災匯報的中國國家主席習近平大書特書。因此有香港媒體認為，此乃李克強在黨內鬥爭落敗並遭邊緣化的重要象徵。

李踩泥路 習一身光鮮

重慶為中國南方今夏水災重災區之一，美國自由亞洲電台（RFA）指出，習近平選擇前往位於長江下游洪水已退的安徽，「沒有真的想要面對災區與災民」，新聞還安排當地公安局治安大隊副隊長假扮為抱著孩子的受災戶，「與其說是勘查災情，不如說是一場災情維穩的政治真人秀」。

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而中共機關報人民日報、新華社、中央電視台截至廿一日下午皆未報導李克強重慶行，「唯一的原因就是絕不能讓他搶了習近平的鋒頭」，這在過去已有多次先例︰兩人在相同時間於不同地方表現「親民」時，李克強的報導「必須錯後」且「簡而又簡」；官媒這回應該隨後也會略提他的重慶行程，但絕對不會像中國政府網「圖文並茂」。

據RFA從中國媒體圈得到的消息，中共中央宣傳部多年前即向人民日報傳達三年前晉升中央政治局常務委員會委員的「王滬寧同志指示」︰無論有無習近平活動消息，李克強絕不能上頭條。

部分專家將官媒報導偏袒解讀成「習李分裂檯面化，李克強遭孤立」，聲稱李克強在八月初的中共高層年度密會「北戴河會議」之前就已多次與中央公開「唱反調」，甚至在會上「帶頭逼習下台」，才引來黨媒封殺，乃習近平「在輿論戰線上『邊緣化』、『孤立化』李克強」，「讓他成為弱勢總理，也意味著李克強在黨內的派系爭鬥裡，目前落居下風。」

但RFA不同意此論點，認為自兩人在二○○七年共同晉升中央政治局常委以來，李克強排名即在習近平之下，既然「從未『上風』過，何來『落居下風』之說」；甚至從他去年在年度兩會上朗讀政府工作報告卻幾度大汗淋漓來看，顯然是「做奴隸生還怕做不穩」。

不同於習近平穿皮鞋視察洪水已退的安徽，李克強踩膠鞋踏泥濘，到重災區四川重慶勘災，引起中國網民熱議。（取自網路）

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