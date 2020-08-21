川普前策士巴農 涉詐欺被逮

美國前白宮首席策士巴農（右）與流亡美國的中國富商郭文貴（左）涉及的媒體公司私募活動，因有吸金嫌疑而遭美國檢調調查。（法新社檔案照）

2020-08-21 05:30:00

郭文貴新聞網站反批抹黑

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十九日引述熟悉內情人士的話獨家披露，由遭國際通緝的中國富商郭文貴注資成立、前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）出任公司董事的媒體公司GTV Media，今春在私募活動中募得超過三億美元（約八十九億台幣），疑有違法吸金之嫌，現已遭美國聯邦與地方單位調查。郭文貴的新聞網站GNEWS（郭新聞）反批這是抹黑GTV的假新聞。

巴農尚未對本案做出回應，但他廿日卻因牽涉另一起詐欺案先一步被捕。聯邦檢察官指控巴農和另外三名同夥，涉嫌透過線上募款活動「我們建牆」，鼓吹外界捐款協助總統川普在美國與墨西哥邊境築牆，以此募得超過二千五百萬美元（約七．四億台幣）；他們宣稱款項都將用於築牆，但有部分卻中飽私囊，以致數十萬捐款人遭詐騙。

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根據了解，包括摩根大通集團、富國銀行與美國銀行現已凍結或關閉與GTV Media募款有關的帳戶；聯邦調查局（FBI）與證券交易委員會（SEC）的調查重點，在於釐清GTV Media或郭文貴的商業夥伴是否在私募活動中違反證券法；至於地方層級的調查，則來自紐約州檢察官辦公室。根據郭文貴在六月初直播中的說法，GTV私募金額約有三．六億美元。華爾街日報說，FBI早在今春的私募活動之前，就檢視郭、巴合作，並對郭文貴的媒體公司金流展開調查，迄今超過半個月。

投資人未拿到正式文件

報導中說，私募被疑違法，在於部分投資人始終沒拿到確認投資GTV Media的正式文件、進而對郭文貴失去信心與要求退款。因皆強烈反中而愈走愈近的巴、郭二人，是GTV Media今春開台的兩大關鍵人物；其中郭文貴是GTV Media顧問與募款門面，巴農擔任GTV Media董事，郭文貴的商業夥伴則被列為公司高層。維基百科則說，郭文貴在二○一八年與一九年分別成立郭媒體與GNEWS的新聞網站，而郭媒體又在今年四月被GTV取代。

GTV Media透過聲明表示，私募活動是在律師指導下進行，「所有募得款項完好無損」，該公司已做好充分準備，會與對其私募活動或商業行為有疑問的任何美國機構合作。

華爾街日報在報導中還說，曾有小額投資人被告知，可以透過「戰友之家」（VOG, Voice of Guo Media）影音頻道投資GTV Media，投資人給戰友之家的款項會轉給GTV Media。對此，GNEWS廿日怒嗆華爾街日報假新聞抹黑GTV，指稱郭文貴已多次在直播中表明VOG和GTV在法律上完全獨立。

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