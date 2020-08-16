川普再下令 TikTok90天內拆售

美國總統川普14日在新澤西州貝德敏斯特的自家高球俱樂部，向紐約市警察慈善協會人員發表談話，該協會表態支持川普連任。（法新社）

2020-08-16 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十四日頒布一道行政命令，要求中國北京「字節跳動」公司必須在九十天內拆售短影片應用程式抖音國際版TikTok的美國業務，且交易完成後還必須銷毀所有美國用戶的備用數據。分析指出，最新命令給予字節跳動更多緩衝時間，但也同時帶來必須達成交易的壓力。

交易完成 須銷毀用戶資料

川普十四日引用美國「國防生產法」簽署針對TikTok的行政命令，直言：「可靠證據顯示，字節跳動公司可能會採取威脅行動，危害美國國家安全」，因此要求該公司在九十天內拆售TikTok在美業務，以及銷毀美國用戶的備份資料，並書面知會美國外來投資審查委員會（CFIUS）。財政部長努勤另表示，CFIUS徹底檢視字節跳動二○一七年收購美國影音平台Musical.ly，並併入TikTok的交易案後，一致建議川普採取這項行動，以保護美國用戶個人數據。

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川普六日才頒布行政命令，將在四十五天後（下月廿日起）禁止美國公民或企業與TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊做生意，屆時若字節跳動尚未出售TikTok在美業務，將面臨封殺。除了美國微軟公司宣布就收購一事與字節跳動展開談判後，推特（Twitter）也傳出有意加入競爭行列。「華爾街日報」日前才披露，TikTok曾繞過Google隱私保護系統，蒐集電子產品中可用於追蹤的獨特MAC位址，直到去年十一月美國政府傳出準備清查後，才更新相關系統。

美媒：字節跳動多了些時間

「路透」分析，川普最新命令為字節跳動拆售TikTok在美業務增加壓力，且也鞏固美國政府依法打擊TikTok的權力，同時授權美國官員在談判交易期間，審查並確保個人數據安全性的權限。與此同時，美國CNBC電視台則認為，這項命令對字節跳動不失為好消息，為其與潛在買家洽談出售TikTok換來更多時間，降低TikTok可能在下月廿日被強迫「下市」的風險。

另外，川普打算禁用TikTok與微信一事，令共和黨擔心引發政治後果；蘋果公司等企業也憂心不利於爭取中國訂單，包括無法在中國銷售iPhone手機等。但川普聲稱「不太擔心」，強調「以我們國家的安全來說，我做的是好事」。在川普六日下「封殺」令後，字節跳動曾表示將採取法律行動，但並未根據最新進展多加說明。

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