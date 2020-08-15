美全面清諜 抗中「搶劫複製」發展模式

美國海關與邊境保護局人員日前在紐約扣押一批疑似在中國新疆用人髮製作的進口產品。（取自網路）

2020-08-15 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府近期從教育機構、外國駐美使館、手機應用程式等層面，接連指控並制裁中國政府諸多間諜行徑。對此，美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯十二日直言，抵制中國竊取智慧財產的惡行已是兩黨共識，正設法對抗中國政府「搶劫複製」式的經濟發展模式。

德默斯十二日在美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）的「反制中國間諜行為」網路座談上指出，中國「竊取美國的智慧產權、複製產品，然後先在中國市場上取代美國公司。如果一切順利，便能擴及到全球市場。」

請繼續往下閱讀...

他說，美方從「網路案件」看見中方此特質，近期更有許多「內鬼案件」，直指中國政府主導的間諜活動可追溯到二○一四年：先單純由中國人民解放軍進行網路侵駭，擴大到國家安全部或情報部門竊取智慧產權。

另透過引進海外高層次人才的「千人計畫」等專案，誘騙高知識份子加入，讓他們前往外國學校受僱竊取，而「千人計畫」在兩年前引發美方關注後，這些人也開始隱瞞與計畫的關係。

至於美國上月勒令關閉疑是中方間諜情報中心的中國駐休士頓總領事館，德默斯稱美方「並非隨機選擇」，而休士頓只是「冰山一角」。

進口中監產品 美企被罰

另一方面，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）十三日指出，美國芝加哥的譜賽科公司（Pure Circle），因為從內蒙古恆正集團的保安沼衣工貿公司進口中國使用監獄勞力加工製成的甜菊粉，被處以五十七．五萬美元的罰款，這是自二○一五年「貿易便利化和貿易執行法」（ＴＦＴＥＡ）通過以來，ＣＢＰ首次對使用強迫勞工的進口商品進行處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法