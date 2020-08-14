龐皮歐批中 威脅更勝蘇聯

美國國務卿龐皮歐十二日在捷克國會發表演說時表示，中國對西方構成的威脅，比冷戰時期的前蘇聯還嚴重。圖為已轉往斯洛維尼亞訪問的龐皮歐，十三日與斯國總理詹沙召開聯合記者會。（法新社）

2020-08-14 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十二日表示，全球經濟實力讓中國成為比冷戰時期的前蘇聯還難對付的敵人，並呼籲歐洲國家應該團結對抗透過經濟力向全球擴張其影響力的中國共產黨。

中共嚴重危及捷克政經

目前在中歐四國進行五天訪問的龐皮歐，是在第一站捷克的國會發表演說時，做上述表示。龐皮歐說，眼下並非冷戰二．○，某方面來說，抵抗中共威脅所構成的挑戰，比當年對抗前蘇聯還嚴重；中共已勾纏於西方世界的經濟、政治與社會，此等情況在冷戰時期的前蘇聯前所未見；儘管俄羅斯持續透過假訊息運動與網路攻擊來破壞捷克民主，但中國控制式脅迫的危險性更大，單是在捷克，中國不但針對政治人物與安全部隊進行影響力運動，還竊取工業數據，以及利用經濟影響力來扼殺自由。

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以經濟脅迫他國就範

龐皮歐以捷克首都布拉格市長賀瑞普的友台發言導致中國片面取消布拉格愛樂樂團赴中演出為例，指稱中國利用經濟實力來脅迫他國就範。他呼籲歐洲要對來自北京的威脅有所覺醒，並警告說，中共官員對於中國與民主國家的關係有偏執妄想，中共政權以馬列主義為核心，一如前蘇聯，甚至更為奉行不悖；中共凡事以黨為優先，黨的行動來自於意識形態，所以對向美國或捷克這樣的自由社會有所偏執。

龐皮歐演說時還回顧捷克過去數十年淪為前蘇聯附庸國與對抗共產統治的歷史，呼籲捷克參議員挺身捍衛捷克人在要求政改的一九八六年布拉格之春、捍衛人權的一九七七年七七憲章運動，與推翻共黨的一九八九年絲絨革命時，上街要求的主權與自由。

迫害新疆「世紀人權污點」

稍早，龐皮歐在與捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）會後的聯合記者會上批評中國鎮壓香港抗議、稱北京當局壓迫新疆維吾爾穆斯林是「世紀人權污點」，以及點名中國科技巨擘華為是助紂為虐幫凶。

龐皮歐十三日轉往斯洛維尼亞訪問時再度對華為開刀，與斯國官員簽署將「不可信」的電信業者排除在外的「5G乾淨網路安全」宣言。他強調，國際潮流已經轉向對抗中國共產黨，以及對抗中共努力限制我們所有人的自由。

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