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    白俄大選 強人總統戰家庭主婦

    白俄羅斯反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭，九日在首都明斯克投票。（路透）

    白俄羅斯反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭，九日在首都明斯克投票。（路透）

    2020-08-10 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕白俄羅斯九日舉行總統大選，已經執政廿六年、爭取第六個任期的現任總統魯卡申科（Alexander Lukashenko），早在選前幾個月便著手清除連任的障礙，拘捕多名有意參選的異議人士，不料，代夫出征的三十七歲家庭主婦季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）卻殺出重圍，讓魯卡申科面臨前所未有的強勁挑戰。

    代夫出征人氣高 投票前夕離家避被抓

    季哈諾夫斯卡婭的丈夫、知名部落客季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）入獄後，其他兩名聲量不小的反對派候選人也分別因為被捕與流亡海外無法參選，季哈諾夫斯卡婭因此成為反對派的主要候選人，吸引數萬人在首都明斯克與其他城市舉辦集會支持。

    由於接獲電話威脅，季哈諾夫斯卡婭已將兩個孩子送到國外；在投票日前夕，她為了避免遭當局拘捕，更特別離開住家，躲藏至秘密地點。白俄人權團體「維斯納（Viasna）」指出，今年五月至今，已有至少一千三百名反對派支持者被捕入獄。

    由於白俄的經濟發展停滯、抗疫不力，被稱為「歐洲最後獨裁者」的魯卡申科甚至批評武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為「群眾神經病」，導致他的支持率不斷下滑。但不少白俄民眾向《華盛頓郵報》表示，即使季哈諾夫斯卡婭贏得選舉，魯卡申科也會宣布自己獲勝。

    已經執政廿六年的白俄羅斯強人總統魯卡申科，為了爭取第六個任期，早在選前幾個月就開始著手鏟除政敵。（路透）

    已經執政廿六年的白俄羅斯強人總統魯卡申科，為了爭取第六個任期，早在選前幾個月就開始著手鏟除政敵。（路透）

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