龐皮歐再轟中 放任漁船在厄瓜多濫捕

厄瓜多將加拉巴戈斯群島設為國家公園，圖為一名公園管理人員2017年登上一艘中國漁船，查獲重達300公噸的海洋生物。（美聯社檔案照）

2020-08-04 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對南美洲國家厄瓜多指控中國漁船侵犯其主權，美國國務卿龐皮歐二日推文，要求中國停止在厄國外海濫捕，以及違規、恣意造成海洋環境退化的行為，並強調美方與厄國站在一起，阻止中方從事違法、未經告知與不受管制（ＩＵＵ）的捕撈行為。

據報導，約兩週前，約二六○艘漁船在厄國加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）外海出沒，這些船隻多半懸掛中國國旗。該海域每年都會上演類似場景，今年中國漁船船隊的規模「堪比一個足球場」，「夜以繼日地搜刮海洋生物」，主要鎖定鯊魚、烏龜及鳥類，以滿足中國及香港人的口腹之欲。

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濫捕又製造大批垃圾

從這些漁船上，每天都會有大量寶特瓶被衝上厄國海岸，據信每日可達二．五萬瓶。

該群島散布在太平洋上，範圍約逾六萬平方公里，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產中的自然遺產，近海的鬼蝠魟和鯊魚等水生物種均已瀕臨絕種。英國生物學家達爾文曾在該群島觀察陸龜，對他提出「進化論」至關重要。由於距離南美洲大陸約一千公里，厄國面臨保護這些瀕危物種的棲地免於遭中國漁船捕撈的挑戰。

厄國國防部長賈林（Oswaldo Jarrin）說，這些懸掛中國、賴比瑞亞與巴拿馬等國國旗的漁船，並未進入群島兩百海里（約三七○公里）的專屬經濟區（ＥＥＺ）。

獵殺瀕危路氏雙髻鯊

二○一七年，厄國當局扣留一艘駛入該國水域的中國漁船，查獲重達三百公噸的海洋生物，其中大多數是嚴重瀕危的路氏雙髻鯊。這種鯊魚在中國被視為珍饈，據稱香港販售的雙髻鯊中有三分之二來自該群島。

厄總統將與鄰國商議

儘管有人批評，中國對厄國提供四十五億英鎊（約一七七八億台幣）基礎設施貸款，導致厄國政府對中國漁船這類行徑敢怒不敢言，但厄國總統莫雷諾（Lenin Moreno）強調，將與其他瀕太平洋的拉丁美洲國家開會商議，針對此一「威脅」採取共同立場。賈林也表示，國防部將針對國際漁船船隊的濫捕行為展開監視和巡邏任務。

中國漁船群集加拉巴戈斯群島海域

國際漁船船隊每年都會在厄瓜多加拉巴戈斯群島外海出沒，使厄國不堪其擾。圖為厄國海軍2017年8月在該群島的海洋保護區水域，沒收一艘懸掛中國國旗的漁船。（法新社檔案照）

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