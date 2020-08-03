川普反對 微軟不買TikTok了

中國手機短影片分享平台「抖音」海外版TikTok，正面臨被美方封殺或被美國企業收購的命運。在美國總統川普表態反對微軟公司收購TikTok美國業務後，原本火速進行的談判戛然而止。（法新社）

2020-08-03 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國手機短影片分享平台「抖音」海外版TikTok，被美國政府質疑與北京分享用戶資訊，甚至淪為中共政治宣傳工具，正面臨被美方封殺或被美國企業收購的命運。《華爾街日報》一日引述知情人士披露，這兩種選項在白宮內各有擁護者，但在川普總統表態反對微軟公司收購TikTok美國業務後，原本火速進行的談判戛然而止。

在美國政府基於國家安全考量，傳出考慮禁止TikTok在美運作後，持有TikTok的北京「字節跳動」公司即同意拆售TikTok美國業務，並與微軟公司展開談判，甚至做出多項讓步，包括三年內釋出一萬個工作機會，以及字節跳動創辦人張一鳴出售持股等。不過，總部設在美國的字節跳動部分股東，仍可能獲得股權。據稱，交易原本已達「進階」狀態，川普卻在七月卅一日表明傾向全面禁止，而非由美企買下TikTok。

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知情人士指出，白宮數週來一直參與微軟與字節跳動的談判，且從一開始就表明希望TikTok成為「美國持有的企業」，因此川普的說法令兩家企業大為錯愕，已暫時停止收購談判，但參與談判的兩家企業高層，仍希望川普改變心意，畢竟交易結構已按照川普要求設定。白宮發言人一日則發表聲明，強調美國政府嚴肅看待TikTok的國安疑慮，將持續研判相關政策。

支持、反對收購 白宮內部分兩派

值得注意的是，TikTok交易案峰迴路轉，代表白宮內部出現分歧。據信，財政部長努勤和國務卿龐皮歐是支持收購的一方，白宮法律顧問西波隆和副國安顧問博明也一直參與促成這筆交易。他們憂心的因素之一是，若強行禁止，數以百萬計的美國用戶將強烈反彈。與此同時，以白宮貿易顧問納瓦洛為首的陣營，則敦促川普對TikTok採取更強硬立場；納瓦洛先前直言，不相信美企收購後，TikTok的國安疑慮就能迎刃而解。

環時總編坦言 中國實力仍不如美

對於TikTok在美進退兩難，中共喉舌「環球時報」總編輯胡錫進二日抨擊，這是「流氓政府的野蠻出手」，並指國安問題僅是「莫須有」的罪名，真正原因是TikTok挑戰美國高科技資訊產業霸權的能力。不過，胡也坦言，中國整體實力仍不如美國，所以中方能採取的反制措施很有限。TikTok美國公司總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）一日則強調，「我們沒有打算到其他地方」。

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