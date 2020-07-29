五眼聯盟中止與港引渡協議 剩美未宣布

澳洲外交部長潘恩（左）二十七日在華府與美國國務卿龐皮歐會晤，將討論共同對抗中國的問題。（法新社）

2020-07-29 05:30:00

中：中止與加澳英司法互助

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在香港實施國安法引起西方國家反對，繼加拿大、澳洲、英國後，紐西蘭也在廿八日宣布中止與香港的引渡協議，並加強管制對港出口敏感技術，目前「五眼」（Five Eyes）情報聯盟中，僅剩美國尚未做此宣布，但美國媒體引述消息指出，美方正在評估跟進。中國外交部則在同日全力反擊，宣布暫停與加、澳、英三國的司法互助協議。

紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）發表聲明指出，香港實施港區國安法後，法治原則受到侵犯，「一國兩制」也被削弱，紐國不再能夠相信香港的司法體系充分獨立於中國，因此決定中止與香港的引渡協議；此外，紐國今後出口軍用和軍民兩用商品與技術至香港，將與中國「一視同仁」，也已更新對香港的旅遊建議，警告公民留意港區國安法帶來的風險。

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紐西蘭是五眼情報聯盟中，第四個宣布中止對港引渡協議的國家，但皮特斯強調，紐國今後將持續檢視與香港的關係，若中國未來能堅守「一國兩制」架構，紐方不排除重新考慮暫停引渡的決定。中國是紐國的第一大貿易夥伴，每年向紐國購買數十億美元農產品，紐國一直避免與中方發生政治衝突。但紐國總理阿爾登強調，雖紐中關係成熟，但在許多事上立場不同，紐方在港區國安法一事上將堅守原則。

皮特斯也明確表示，不會仿效英國和澳洲，為香港公民擘劃「避風港」計畫，放寬移民條件，因紐國本身已因經濟困頓，失業人口增加，移民政策不能不考量這層風險。

對此，香港政府表示強烈反對，批評紐方是雙重標準的政治操作。中國駐紐國大使館也批評紐方嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是粗暴干涉中國內政。中國外交部發言人汪文斌則稱紐方「錯誤解讀」港區國安法，宣布暫停香港與加、英、澳包括引渡在內的司法互助協議，並保留回應紐國相關決定的權利。

美澳部長會談 催生抗中陣線

與此同時，美、澳在廿七、廿八日展開部長級會談，由美國國務卿龐皮歐和國防部長艾斯培接待到訪的澳洲外交部長潘恩和國防部長雷諾茲，在美中關係緊張之際，尋求建立「抗中」陣線。

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