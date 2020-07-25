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    中怒關美成都領館 公安同步包圍

    中國對美國駐成都總領事館下「逐客令」，要求館方在廿七日前關閉。（法新社）

    中國對美國駐成都總領事館下「逐客令」，要求館方在廿七日前關閉。（法新社）

    2020-07-25 05:30:00

    中駐休士頓總領事 轉硬嗆不關

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中外交衝突愈演愈烈！在美國廿一日要求中國關閉駐德州休士頓總領事館後，中國也在廿四日上午宣布反制，通知美國關閉駐成都總領事館。美中雙方均給予對方七十二小時執行關閉命令，但中國駐休士頓總領事館直到期限最後一刻、即台灣時間廿五日凌晨五時前仍持續開放，總領事蔡偉更揚言：「到時再看看會發生什麼事。」

    同樣要求72小時內關館報復

    中國外交部廿四日上午十時在官網宣布，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，要求該館停止一切業務和活動，並聲稱這項決定源於美方片面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，「當前局面是中方不願看到的，責任完全在美方，敦促美方立即撤銷錯誤決定」。北京同樣限定美方在七十二小時內撤出，即廿七日上午十時前，美國外交官則須在卅天內離境。

    美籲停止惡意行為

    中國外交部長王毅說，中方仍希望與美方合作，「不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」。美國白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）則敦促「中國共產黨」停止惡意行為，停止報復美國駐成都總領館。

    中國外交部發言人汪文斌同日下午強調，「外交是講對等的」，指控美國駐成都總領館的部分人員，從事與身分不符的活動、干涉中國內政，美方對此心知肚明。

    中媒直播關館 民眾圍觀放鞭炮

    在中方下令後，官媒中央電視台罕見在美國駐成都總領事館外直播，打算捕捉美國外交官被驅逐的畫面。館方的官方「微博」則湧入大量聲援中國外交部、並揶揄美方人員「快滾」的留言。中國網路照片更顯示，除了民眾圍觀、放鞭炮，更有大批公安戒備，包括十多輛公安和消防車輛，以及一整隊武警巡邏，甚至有多名外籍人士將行李搬入外交專用車輛，似準備撤離。

    揭發薄熙來 王立軍曾躲入成都領館

    美國駐成都總領事館成立於一九八五年，轄區涵蓋四川、雲南、貴州、西藏及重慶，目前員工數二百多名，其中約一五○人為當地中國雇員。該館因二○一二年二月六日，時任重慶公安局長的王立軍闖入尋求政治庇護而成為國際焦點。王立軍揭發重慶市委書記薄熙來之妻谷開來殺人，最終導致薄熙來垮台與被判無期徒刑。

    「新華社」評論道，美方近期針對兩國關係的作為已是歇斯底里，包括白宮高官持續污名化中國，以及動用國家機器打壓中企等，關閉領事館也是美方霸凌挑釁在先，中方被迫無奈反制。美中兩國彼此間的外交駐館數目相當，均為一座大使館及轄下五座領事館；美國國務院另在香港設立駐港澳總領事館，中國則在紐約設有常駐聯合國代表團。

    削弱美對西藏及西部共軍掌握

    上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析，中方開鍘美國駐成都總領事館，可削弱美方對西藏及西部共軍部署的掌握能力，同時也對兩國經貿等交流影響最小。美國加州大學聖地牙哥分校的中國與太平洋關係專家史宗瀚（Victor Shih）則說，中國未針對層級更高的美國領事館開刀，意味中方不願招致美方更多報復。

    中國公安廿四日晚間持續駐守在美國成都領館外。（路透）

    中國公安廿四日晚間持續駐守在美國成都領館外。（路透）

    美國駐成都總領事館被勒令關閉，引來大批民眾圍觀，有人在館外燃放鞭炮，被公安架走，有說法指鞭炮是館旁正好在辦婚禮。（取自網路）

    美國駐成都總領事館被勒令關閉，引來大批民眾圍觀，有人在館外燃放鞭炮，被公安架走，有說法指鞭炮是館旁正好在辦婚禮。（取自網路）

    美國駐成都總領事館四周高樓屋頂也有中國警方佈防。（取自網路）

    美國駐成都總領事館四周高樓屋頂也有中國警方佈防。（取自網路）

    大批公安在美國駐成都總領事館集結加強戒備。（取自網路）

    大批公安在美國駐成都總領事館集結加強戒備。（取自網路）

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