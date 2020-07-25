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    美國討共檄文：近日美高官批中共談話

    近日美高官批中共談話

    近日美高官批中共談話

    2020-07-25 05:30:00

    美國政府高官近日接連針對貿易、華為、人權、香港問題到南海主權爭議等廣泛層面，警示「中國威脅」，這系列談話被視為「討共檄文」，且措辭愈加強硬。

    6月24日，白宮國安顧問歐布萊恩：

    過去指望中國會隨其富裕、強盛，而轉向民主、自由的想法「幼稚」，此前美國政府的對中政策「錯到離譜」、「是對外政策最大敗筆」，川普政府對中共行動的威脅「終於覺醒」，將果斷、全面抵抗。

    7月7日，聯邦調查局長瑞伊：

    中國政府的間諜和竊盜行動，是對美國未來的「最大長期威脅」，利用賄賂、勒索、威脅等手法影響美國政策、阻撓美國官員訪台。

    7月16日，司法部長巴爾：

    中共利用中國人民推翻以規則為基礎的國際秩序，美國在中國問題上「不再被動、天真」，呼籲民間企業與政府共抗「中共的腐敗和獨裁統治」。

    7月23日，國務卿龐皮歐：

    習近平總書記是一個破產的極權主義意識形態的真正信仰者；美國不能再與中國「盲目接觸」，應將過去「信任但查證」準則改為「懷疑且要查證」；中國人民與中共完全不同，改變中共行為不僅是中國人民的使命，「如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們」。

    整理：國際新聞中心

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