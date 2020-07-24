為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國報復 成都、港澳領館被點名

    南華早報指出，中國有計畫以關閉美國駐成都總領事館做為報復美方的手段。圖為美國駐成都總領事館。（彭博）

    南華早報指出，中國有計畫以關閉美國駐成都總領事館做為報復美方的手段。圖為美國駐成都總領事館。（彭博）

    2020-07-24 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國廿一日要求中國駐德州休士頓總領事館在七十二小時內關閉。香港南華早報報導，中國擬關閉美國駐成都總領事館，做為報復手段。路透則指出，中國有計畫關閉美國駐武漢總領事館。美國在中國共有六個總領事館，分別是美國駐中大使館轄下的廣州、武漢、上海、瀋陽、成都總領館，與美國國務院直轄的駐港澳總領館。

    中共鷹派黨媒環球時報總編輯胡錫進廿三日透過「微博」聲稱，美國早已準備撤離駐武漢總領館，中國若要求美國駐武漢總領館關閉，「太便宜美方了」。胡錫進認為，美國駐港澳總領事館至少有一千多人，甚至數千人，擺明是「情報中心」，中國政府若要報復，極有可能跳脫美國的「預設戰場」，對港澳總領館下手，才能讓華府「更痛」。

    美國駐成都總領館於一九八五年開館，領事區涵蓋四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區、重慶市，現任總領事林傑偉（Jim Mullinax）是台灣女婿，與台灣作家妻子莊祖宜育有兩子。成都總領館由於二○一二年的「王立軍事件」一度聲名大噪。

    兩總領事都是台灣女婿

    一九八四年開館的駐港澳總領館，現任總領事史墨客（Hanscom Smith）也是台灣女婿，二○一六年與台籍同性伴侶呂英宗於美國舊金山結婚。

    中國外交部發言人汪文斌在廿三日的例行記者會中表示，中國將針對美方的無理行徑「做出必要的反應」，以維護自身權益。中共機關報人民日報廿二日發表評論「美政客正在全世界面前演『醜惡秀』」，怒批美國要求中國關閉休士頓總領館「踐踏公理」，嚴重違反中美領事條約相關規定，並指控美國在去年十月與今年六月，兩度對中國駐美外交人員無端設限，更多次私自拆開中國的外交郵袋。

    環球時報總編輯胡錫進認為，中國政府若要報復，對美國駐港澳總領事館下手，才能讓華府更痛。圖為美國駐港澳總領事館。（彭博）

    環球時報總編輯胡錫進認為，中國政府若要報復，對美國駐港澳總領事館下手，才能讓華府更痛。圖為美國駐港澳總領事館。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-23 09:44

    中國駐休士頓領事館 魯比歐：是龐大間諜網的中心

    2020-07-23 06:45

    西藏西部凌晨規模6.3地震 地震深度僅10km

    2020-07-23 07:12

    美下令中國總領館72小時關閉 美學者：兩國關係走向深淵

    2020-07-23 06:59

    美強迫關閉中領事館 中學者：美中關係史上「前所未有」

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播