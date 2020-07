中英對照讀新聞》To boldly go：NASA launches Lunar Loo challenge 大膽地上：美國航太總署啟動月球廁所挑戰賽

NASA廣徵全球發明家設計月球廁所。(圖取自NASA網站)

2020-07-22 05:30:00

◎管淑平

Everyone poops. Including astronauts, who have since the early space era found ways to do their business in near-zero gravity.

每個人都要上廁所,包括自太空年代早期就設法在接近零重力環境中方便的太空人。

Now the US space agency is calling on the world’s inventors to develop a toilet that works not just in microgravity, but also lunar gravity on a future lunar lander spacecraft, as part of its plans to return to the Moon by 2024 under the Artemis mission.

現在,美國太空總署號召全球發明家,研發一款不僅能在微重力中、也能適合未來月球登陸船在月球重力下使用的馬桶,做為太空總署「阿特米斯任務」2024年重返月球的計畫一部份。

The winning design will receive $20,000, with $10,000 for second place and $5,000 for third.

獲勝的設計作品將獲得2萬美元獎金,第二名1萬美元、第三名5000美元。

The toilet should work on the Moon’s gravity, which is about a sixth of the Earth’s - so urine and feces will fall, though there will be less of a plop. (AFP)

這款馬桶應該要能在約地球重力六分之一的月球重力環境使用,以利尿液、糞便能落下,不過噗通聲將會比較小。(法新社)

新聞辭典

loo:名詞,廁所、馬桶的非正式用語。例句:I need to go to the loo.(我要去洗手間。)

do one’s business:片語,上廁所的委婉說法。例句:My dog does his business in the dog park everyday.(我的狗狗每天在這座寵物公園裡上廁所。)

plop:名詞或動詞,物體落水(聲);動詞,重重地坐下或放下。例句:Raindrops plopped onto the metal roof.(雨滴滴滴答答打在金屬屋頂上。)

