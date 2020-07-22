氣候變遷 北極熊80年內恐滅絕

一九八五年在美國阿拉斯加州普拉德霍灣東北方海冰上的三隻北極熊，包括兩隻熊寶寶。（法新社檔案照）

2020-07-22 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿日登上環境科學期刊《自然氣候變化》（Nature Climate Change）觀察北極熊一九七九至二○一六年數量變化的最新研究，預言氣候變遷正讓這種現今體型最大的陸上肉食性動物恐在本世紀大規模滅絕，僅生存於加拿大北極群島最北伊莉莎白女王群島等高北極的亞族群有機會倖免。

北極冰層是北極熊跟蹤並突襲海豹等獵物的根據地，當周邊海冰不夠、食物來源不足，母熊將被迫長泳，替容易於水中失溫溺斃的小熊覓食。在國際自然保護聯盟「紅色名錄」上，牠們被列為「易危」物種，目前全球僅剩約二．五萬隻，氣候變遷乃其數量減少的關鍵主因。從七○年代末有衛星紀錄以來，可凍結逾一年的北極海冰正以每十年十三％的速率減少。

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此研究設定地球均溫會比工業化前的基準高攝氏三．三度，在觀察的北極熊十三個亞族群中，發現其中十二個恐在八十年內滅絕。擔任論文共同作者的加拿大多倫多大學生物學系助理教授莫納爾表示，北極熊已成「氣候變遷的典型代表」，一旦海冰消失，將無處可去。

礙於海冰可利用性及各區域北極熊數量無法掌握，研究未能評估不同亞族群規模下降的時間，但就算減少溫室氣體排放，也只能延緩此進程，無法阻止生存在高北極以外的亞族群於二一○○年以前滅絕。

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