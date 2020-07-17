繼紐時轉進首爾 兩外媒評估撤港

繼紐約時報香港分社數位新聞業務移往首爾後，「華爾街日報」、「華盛頓郵報」也在考慮在香港以外，另尋他處作為亞洲主要據點。（法新社檔案照）

2020-07-17 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港實施國安法後，許多西方媒體擔心當地新聞自由受威脅，繼「紐約時報」數位新聞業務移往首爾後，「華爾街日報」、「華盛頓郵報」也在考慮另尋他處作為亞洲主要據點；另外，被中國政府驅逐的紐約時報資深駐中國記者儲百亮（Chris Buckley），現在也遭香港特區政府拒絕續批准工作簽證。

華爾街日報十五日報導，該報所屬「道瓊公司」發言人表示，公司正評估香港情勢，但仍致力於報導該區新聞；華盛頓郵報發言人也說暫不打算縮減駐港規模；之前曾傳出華郵在研究將原本兩人駐港，擴大成更大型亞洲基地。

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在香港設有大型亞洲新聞中心的美國有線電視新聞網（CNN）說，目前無意調離駐港人員，「若我們在當地運作能力受到影響，當然會重新評估」。英國「金融時報」也說正在關注情勢發展，暫無立即調離駐港員工的打算。

約八千名記者派駐香港

香港過去享有之新聞自由，使當地成為許多西方媒體在亞洲的重要基地，根據研究公司「特倫傳媒」（Telum Media）統計，當地派駐約八千名記者，其中許多是貿易、金融媒體記者。不過，北京近幾個月對西方媒體立場愈加強硬，尤其剛實施的港區國安法，當中第五十四條罕見明確要求中國外交部、駐港維護國家安全公署採取必要措施，「加強管理」在香港的外國新聞機構，令外籍記者擔心新聞工作將受到威脅。

今年三月中國政府下令，紐時、華郵和華爾街日報三家媒體的美國籍記者十天內交出記者證，形同驅逐，並且今後不得在中國、包括香港從事記者工作。當時港府未表明是否會配合北京的驅逐令，不過，根據美國「保護記者委員會」（CPJ）十五日的聲明，香港入境事務處已於上週在未說明理由下，拒絕續簽發儲百亮的工作簽證，CPJ批評，港府此舉明顯違反香港「基本法」所保障的新聞自由。

現年五十二歲的儲百亮為紐約時報資深駐中國記者，因其為澳洲國籍，未受三月北京對紐時等三家媒體的驅逐令影響。但CPJ說，他五月也已遭中國政府拒絕換發簽證。

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